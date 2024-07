Lamine Yamal quiere que Messi gane la Copa América para enfrentarlo en la Finalissima

Este domingo 14 de julio se definirán los campeones de la Eurocopa y Copa América. Por un lado en el viejo continente España e Inglaterra definirán el título continental, mientras que del otro lado del charco lo harán Argentina y Colombia.

Uno de los protagonistas de España en esta Eurocopa ha sido Lamine Yamal. Que con apenas 16 años está siendo la gran revelación del torneo y buscará alzar el trofeo este domingo.

Yamal, al igual que Messi, se formó futbolísticamente en las inferiores del FC Barcelona. Por lo que han existido comparaciones entre ambos. Incluso una foto viral del argentino con el español cuando este era apenas un bebé ha dado mucho de que hablar.

Es por esto que el joven jugador español no solo quiere ganar su primer título con España. Sino que quiere que Messi gane la Copa América con Argentina, pues así ambos se enfrentarían en la Finalissima en 2025.

Messi cargando a Yamal de bebé. Crédito: AP

“Espero que Messi gane la Copa América y yo la Eurocopa para poder jugar contra él en la Finalissima“, soltó la estrella de la selección española en diálogo con los medios a horas de la gran final de la Eurocopa ante Inglaterra.

Por otro lado Yamal dejó claro que aunque no le molestan las comparaciones con el astro argentino. Prefiere que no las hagan, pues le parece que son innecesarias.

“No creo que a nadie le moleste que lo comparen con el mejor jugador de la historia, pero al final, son cosas que te restan, porque nunca vas a ser como él”, explicó.

El joven futbolista también aprovechó para hablar sobre la viral foto de él siendo cargado por Messi hace 16 años. Y afirmó que nunca en su vida ha hablado con Messi, pero que espera hacerlo algún día.

“Nunca he hablado con Messi, ojalá que pueda. El primero que me enseñó las fotos esas que hablan todos fue mi padre y nunca las hemos sacado a la luz porque no queríamos las comparaciones”, cerró el futbolista del FC Barcelona.

