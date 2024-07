Maribel Guardia expresó su inquietud por la vida sentimental de su nuera

Maribel Guardia comentó que está dispuesta a apoyar a su nuera Imelda Tuñón-García en todo momento, ya que entiende que es una situación difícil para ella también. Sin embargo, dejó claro que lo más importante para ella en este momento es el bienestar de su nieto y aseguró que hará todo lo posible para garantizar su felicidad y estabilidad emocional.

“Tendrá que besar muchos sapos. Ella es una chica muy joven, tiene que vivir su vida. Obviamente, yo no platico esas cosas con ella. Es su intimidad y yo no tengo por qué meterme“, dijo Guardia frente a los medios de comunicación.

La actriz también señaló que ha mantenido una buena relación con Imelda a lo largo de los años, y que juntas han logrado superar la dolorosa pérdida de Julián. A pesar de las dificultades, Guardia aseguró que su principal objetivo es mantener la armonía familiar y brindar amor y apoyo a su nieto en todo momento.

La cantante de 65 años expresó que es inevitable no mostrar alguna inquietud por el hijo que dejó Julián Figueroa: “Yo me preocupo por el niño, porque el día que decida con quién (rehacer su vida), eso también incluye a mi nieto, pero ojalá que pueda elegir a la mejor persona y que sea un hombre bueno. Ni modo, así es la vida… la vida continúa”.

Nieto de Maribel Guardia debutó como actor

“Muy orgullosa… Yo ni sabía, para mí fue toda una sorpresa, más que lo vi ensayando el otro día con la mamá en el carro, y él le iba diciendo ‘no mamá, va primero esto que esto’, ya se sabía todos los diálogos de la mamá”, dijo la actriz.

Maribel añadió que considera que Julián habría apoyado a su hijo en dicha faceta: “Yo creo que sí lo hubiera disfrutado, aunque no creo que le gustaría que sea actor de chiquito, pero obviamente, ¿quién no lo va a disfrutar?, más las personas que lo amamos”.

Sin embargo, ella demostró su descontento, pues considera que no llevaría un estilo de vida a como el resto de su edad: “(A mí) No me hace tanta gracia (que sea actor), yo quiero que sea un niñito normal. Ojalá que pueda vivir su infancia de la manera más natural posible y ya en un futuro, cuando sea adulto, que sea lo que él quiera ser”.

