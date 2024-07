Sin pelucas ni extensiones: así luce el pelo natural de Yailin La Más Viral

La cantante dominicana Yailin La Más Viral subió a sus historias en Instagram una fotografía en la que se le vio con su cabello al natural, como pocas veces lo muestra, debido a que generalmente usa pelucas con las que se muestra exuberante.

En una reciente publicación, la artista mostró su cabellera y acompañó la imagen con un corto mensaje: “Natural hair”.

La famosa dejó esta selfie con su tema ‘Mal de amor’ de fondo.

Yailin La Más Viral. Foto: Captura de pantalla. Crédito: Cortesía

Para muchos, esta imagen deja ver a Yailin La Más Viral en su versión más real, ya que no tiene extensiones o pelucas que hacen que luzca diferente.

Últimamente, la novia de Tekashi 6ix9ine se ha mostrado bastante bajo perfil, sobre todo luego de que informaran que tiene una orden de captura en su país por una deuda de hace tres años por la remodelación de un apartamento que le regaló Anuel AA.

En medio de esta situación, la intérprete de ‘Pa Ti’ se ha mostrado reflexiva, pues asegura que lo que ha circulado es una parte de la verdad y lamenta que la gente la ataque sin saber realmente lo que ocurre.

“A veces pienso por qué en mi país hay tanta gente mala, que está dispuesta a hacerle daño a otro sin importarle cómo se siente esa persona. Estos últimos meses he intentado mantener un perfil bajo, trabajando en silencio, sin escándalos ni nada, pero pronto llegará el momento de decir todo”, escribió en una publicación que hizo en Instagram.

Su novio ha hablado también del tema hace unos días, cuando la cantante cumplió años. “Quiero empezar este vídeo felicitando a mi Yai por su cumpleaños. Que Dios me la bendiga y la cuide. Pronto estará aquí en los Estados Unidos. Para la segunda parte de este vídeo quiero decirle al público que no se crean todo lo que aparece en las redes sociales, especialmente de un país en el que no hay justicia. Es bien corrupto”, afirmó.

Sigue leyendo:

• ¿Fan de su relación? Yailin La Más Viral va a concierto de Christian Nodal y canta con emoción

• Yailin La Más Viral deslumbra con su figura mientras disfruta sus vacaciones con Tekashi y Cattleya

• Yailin La Más Viral reapareció en Instagram con unas sensuales fotos en bikini