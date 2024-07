Trump afirma que “no tiene miedo” en nueva declaración tras atentado

Donald Trump ha emitido un nuevo comunicado tras el intento de asesinato sufrido en su mitin en Butler, Pensilvania. A través de su plataforma de Truth Social, el republicano agradeció las oraciones y pensamientos, al mismo tiempo en que prometió que se mantendrá “fuerte y desafiante”.

“Gracias a todos por los pensamientos y oraciones ayer. Es como si hubiese sido Dios solo el que evitó que lo impensable pasara. No tendremos MIEDO, sino que nos mantendremos fuertes en nuestra fe y desafiantes frente al mal”, declaró Trump, quien actualmente llegó a Nueva Jersey.

La declaración del líder republicano se produce horas después de que el FBI identificara a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, como la persona que intentó matar a Trump. El sujeto, que reside en Bethel Park, Pensilvania, fue finalmente abatido por las autoridades.

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos rodean al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, en un evento de campaña en Butler, Pensilvania. (Foto: Gene J. Puskar / AP)

Según un comunicado del FBI, Crooks disparó entre cinco y siete tiros durante un mitin al aire libre en Butler, una localidad a las afueras de Pittsburgh. Uno de los disparos rozó a Trump en la oreja, según fuentes policiales. Otra persona fue reportada muerta debido a los disparos.

Investigaciones, que fueron recopiladas por New York Post, revelaron que Crooks logró acercarse al escenario arrastrándose por el techo de una planta de fabricación situada a más de 130 yardas del lugar donde se estaba llevando a cabo el mitin, en el predio del Butler Farm Show.

“Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo”, declaró Trump el sábado a través de Truth Social, en el primer comunicado tras los disparos. “Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel”, añadió el candidato republicano.

Con información de EFE

