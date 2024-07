“Pronto tendrán que bajarle del coche”: Jenson Button lanza dura crítica a Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez está cada día que pasa más sólo ante el peligro. Son muchas las voces vinculadas a la Fórmula 1 que señalan directamente al mexicano y piden su despido por su mal rendimiento con el Red Bull.

Y esta vez ha sido otro ex piloto, pero no uno cualquiera, sino uno de los grandes, de los que tiene en su palmarés un campeonato del mundo, pero también que fue compañero de Sergio en McLaren en el 2013 y con el que se ve tenía muchas cuentas pendientes, ya que no es la primera vez que le critica.

Se trata de Jenson Button que, además de haber ganado un Mundial, tiene 15 victorias y 50 podios en la Fórmula 1. Button se ha mostrado muy duro con Checo y pide a Red Bull una solución inmediata si no mejora en su rendimiento ya.

La sombra de una posible cláusula de rescisión en el contrato, si tiene más de 100 unidades de distancia con el neerlandés, Button cree que hay que buscar una solución más pronto que tarde. Y, si en la próxima carrera la tendencia es la misma, entiende que ya es momento de dejar su sitio a otro piloto.

Jenson Button expiloto de F1. / AP Photo : Claude Paris

“Es un problema enorme, enorme”, ha explicado en Sky sports, recoge Motorsport Week. “En Silverstone fue un fin de semana terrible. Fue desafortunado en algunos aspectos también. Esto no va a suceder cada fin de semana de carrera, pero para McLaren estar sacándoles tantos puntos, es grande”, ha reconocido.

“Necesita sumar puntos al menos. Incluso si no está directamente detrás de Max. No pueden dejar que se eternice. Creo que en la próxima carrera, si no vuelve a sumar puntos, pronto tendrán que bajarle del coche y poner a otro“, ha dejado claro Button.

Sabe que no es algo sencillo para los pilotos. Quizás tampoco para el propio equipo, más ahora que ya ha firmado la renovación para los próximos años. Pero la situación empieza a tornarse cada vez más difícil, y Constructores es un campeonato especialmente importante, también para Red Bull. Todavía más si se tiene en cuenta que el año pasado lideraron las dos tablas con una solvencia pocas veces vista.

“Es duro, sé que no es una sensación agradable para un piloto, es horrible, pero para ellos el campeonato es importante”, ha sentenciado Button.

