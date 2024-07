Shannen Doherty vendió varias de sus propiedades antes de morir

Este domingo se confirmó la muerte de la actriz estadounidense Shannen Doherty. Durante casi 10 años la protagonista de las serie ‘Beverly Hills 90210’ estuvo luchando contra el cáncer.

Desde el 2015 hasta el día de su muerte, Doherty hablaba de su enfermedad, sobre cómo pasaba los tratamientos y cómo el cáncer iba tomando diferentes partes de su cuerpo.

Parte de todas las declaraciones que ahora se tienen de la actriz son gracias a su propio podcast, llamado ‘Let’s Be Clear’. En un episodio a inicios de este año confesó que había decidido poner en venta varias de sus pertenencias.

En ese episodio explicó que decidió poner en venta varios de sus activos porque prefería invertir su dinero en viajes con su madre, pues estaba consciente que el cáncer no le daría muchos años más de vida.

También explicó que la venta de todos esos activos era una especie de limpieza de su casa en Tennessee, la cual hacía pensando en su madre Rose Elizabeth Doherty como futura heredera. No quería que su madre se tuviera que enfrentar al qué hacer con todos esos objetos luego de su muerte.

“Puedo llevar a mi madre de vacaciones porque tendré todo este dinero extra y no voy a echar mano del dinero que tengo ahorrado para asegurarme de que todos en mi vida estén bien atendidos cuando yo muera”, comentó en ‘Let’s Be Clear’.

En el podcast Doherty también dijo: “He acumulado demasiada basura”. Incluso considera que se estaba convirtiendo en una acaparadora: “¿Necesito tener tres mesas de comedor? La respuesta es no, ninguno de nosotros necesita realmente todas las cosas que tenemos, y a todos nos vendría bien reducir un poco el tamaño y no ser una acaparadora, como me estaba volviendo yo con todos mis muebles”.

