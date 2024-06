Shannen Doherty solicita pensión a su ex esposo para poder pagar sus gastos médicos

La actriz Shannen Doherty está solicitando una pensión conyugal a su ex esposo Kurt Iswarienko para poder pagar sus gastos médicos. Al mismo tiempo criticó los supuestos despilfarros monetarios que el fotógrafo ha registrado desde que se divorciaron.

Doherty, de 53 años, que dio a conocer su batalla contra el cáncer desde hace varios años, presentó una solicitud por $15,343 dólares mensuales y un pago de $9,100 dólares para cubrir los honorarios y costos de su abogado.

“Debido a mis constantes problemas de salud, en gran medida no he podido trabajar y no tengo perspectivas laborales futuras. Hoy en día, prácticamente todos los ingresos que percibo son residuales del trabajo que realicé antes de casarme. La mayor parte de mis ingresos residuales provienen de un programa de televisión llamado ‘Charmed’. Recientemente me enteré de que ‘Charmed’ ya no se transmitirá en ninguna plataforma de transmisión importante después del 30 de junio de 2024. Como resultado, mis ingresos residuales futuros disminuirán drásticamente“, explicó la actriz en documentos citados por el portal UsWeekly.

La actriz manifestó que tan solo el año pasado sus gastos médicos totalizaron $21,640 dólares en 2023, sin embargo, alegó que pronto aumentarán significativamente cuando pierda el seguro médico que le proporciona el SAG-AFTRA, por no trabajar, asegurando que Iswarienko cuenta con los medios para mantenerla.

“Aunque no he podido trabajar, incurriendo en gastos médicos exorbitantes no cubiertos por el seguro para someterme a tratamientos experimentales con la esperanza de prolongar mi vida, Kurt ha estado utilizando el avión, gastando miles de dólares en spas, joyería, ropa y en vuelos para su ‘agente’, al tiempo que afirma que no tiene fondos suficientes para mantenerme”, criticó Shannen.

Shannen Doherty slammed her ex-husband Kurt Iswarienko's spending habits in a new spousal support request. https://t.co/sOGxgF46dU — Us Weekly (@usweekly) June 19, 2024

Además, hizo hincapié que su ex esposo no la ha apoyado con ningún pago temporal de manutención desde que se presentó su demanda de divorcio.

“Aunque los ingresos de Kurt son sustancialmente mayores que los míos, no ha realizado ningún pago temporal de manutención conyugal y no ha hecho ninguna contribución a los honorarios y costos de mis abogados o contabilidad desde el momento en que se presentó nuestra demanda de divorcio”.

Durante el proceso, Kurt tampoco ha presentado los documentos que avalen sus ingresos, por lo que la actriz de ‘Beverly Hills 90210’ pide $11,800 dólares más por sus intentos de comunicarse con él y las diversas notificaciones para que responda por la vía legal, acusándolo de retrasar el proceso para impedirle tener una esperanza de vida por el cáncer.

“Para mí está muy claro que Kurt está retrasando intencionalmente el acuerdo con la esperanza de que yo no sobreviva al proceso de divorcio“, acusó la actriz.

La famosa se casó con Iswarienko en 2011, pero solicitó el divorcio a principios de 2023 debido a una infidelidad.

Sigue leyendo más de Shannen Doherty:

· “No quiero morir”: Shannen Doherty revela que su cáncer se extendió a los huesos

· Shannen Doherty comparte video de su radioterapia y revela que tiene metástasis cerebral

· Shannen Doherty preocupa a sus fans con su último mensaje en Instagram