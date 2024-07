Clovis Nienow habla de sus momentos con ataques de pánico

Clovis Nienow de manera constante tiene sus luchas internas, aunque igual logra mantener una actitud positiva y para contagiar a quienes lo rodean. Su personalidad extrovertida y su sentido del humor lo convirtieron en uno de los favoritos del público. Ahora, le toca hablar desde un problema que viene enfrentando producto de la ansiedad y depresión.

“Es algo difícil, es una enfermedad que muchos la toman a la ligera. A mí me han dado ataques de pánico fuertes. No sé, voy a un lugar y me da un ataque de pánico y huyo. Yo les comentaba a mis amigos y ellos me decían ‘no, cómo crees que te va a pasar’. Hasta que uno no lo vive no se pone en los zapatos de esas personas”, comenzó diciendo a People en Español.

El mexicano mencionó que ha tenido duros episodios que enfrentar: “Primero la (muerte) de mi madre y al año la de mi padre, entonces obviamente uno se desorienta y no sabe para dónde direccionar su vida porque los padres son unos pilares fundamentales en la vida de uno, y desde ahí sufro esta depresión y esta ansiedad”.

“A mí me funciona mucho ser consciente de lo que estoy sintiendo en ese momento porque las primeras veces que me pasaba sentía que me moría, tenía que ir a urgencias al hospital. Entonces yo lo que hago es me aparto un poquito, respiro, que es lo principal respirar, estar en un momento de paz, recordar cosas positivas o dejar que pasen todos los pensamientos. Ser conscientes de que estamos aquí en el ahora y respirar”, dijo a la revista.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Clovis se ha mantenido activo en su carrera profesional y ha trabajado en diversos proyectos como conductor y actor. Su valentía al hablar abiertamente sobre sus problemas personales lo ha convertido en un ejemplo de superación y fortaleza para muchos.

“Lo que les puedo decir a toda esa gente que sufre lo mismo que yo es ánimo, échenle pa’ delante, que esto no tiene nada grave. A mí no me da vergüenza decirlo. Vida solamente es una, ánimo, que hay que disfrutar y reírnos. Yo trato de vivir el momento. Tengo mis momentos tristes, que tampoco los voy a ocultar y es parte de la vida, pero no reprimo ninguna emoción. Si estoy enojado me enojo, si estoy triste lloro, pero con las personas de confianza y que me quieren”, mencionó.

