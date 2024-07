¿Cómo se llevan Toni Costa y Adamari López?, ella da detalles

Fue en mayo de 2021 cuando Adamari López y Toni Costa decidieron seguir adelante con sus vidas por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y en la crianza de Alaïa. Aunque al principio la ruptura fue difícil para ambos, con el tiempo han logrado mantener una relación cordial y respetuosa por el bienestar de su hija.

“Pensé que iba a ser una relación para toda la vida, ya teníamos casi 10 años juntos, una hija y, bueno, uno visualiza una cosa, pero Dios o la vida tienen propuesta para ti una cosa diferente y tienes que acoplarte, que adaptarte, que aprender, que crecer y que seguir adelante buscando nuevos horizontes, disfrutando la vida, tratando de aprender de esas cosas que han pasado para seguir creciendo y no cometer los mismos errores”, dijo la presentadora en exclusiva para People en Español.

“No estoy cerrada al amor, pero no lo estoy buscando tampoco. Estoy contenta y tranquila con lo que está pasando. Sé y tengo claro lo que quiero y lo que visualizo si en algún momento tengo una pareja, pero, te digo, no estoy aferrada a que tiene que pasar ahora. No quiero apurar una cosa. Así mismo como la niña llegó en el tiempo de Dios, pues en el tiempo de Dios vendrá esa pareja así como yo la sueño y la imagino, sabiendo que no hay persona perfecta, pero que va como más alineada a la manera de pensar y de ser que tengo”, añadió durante la conversación.

Toni Costa, Adamari López y su hija Alaïa en el programa ‘Un Nuevo Día’ en el año 2015. Crédito: Mezcalent

“Nuestras conversaciones se enfocan en nuestra hija. Si en alguna oportunidad tenemos algún tiempito que podemos hablar de algo más preguntamos por la familia, aunque yo en muchas ocasiones hablo con la abuelita de Alaïa. A lo mejor lo que podemos hablar es eso: cómo está tu hermana, cómo están mis hermanos o cosas que han sucedido en la familia. Pero muy por encimita. O sea nos hablamos por teléfono, nos escribimos, pero suelen ser temas con relación a eso o felicitarnos en el cumpleaños; pero no hay temas mucho más profundos que vayan más allá de los temas de la niña”, manifestó en exclusiva.

Adamari ha continuado siendo una figura destacada en la televisión hispana, participando en varios programas de Univision. Por su parte, Toni ha seguido en sus labores como coreógrafo en diferentes proyectos, además también ha participado en programas de la pantalla chica.

A lo largo de estos tres años, ambos han demostrado madurez y compromiso en su rol como padres, dejando de lado cualquier tipo de conflicto o resentimiento. Esta actitud positiva y respetuosa ha sido clave para mantener una buena relación y para garantizar un ambiente saludable y feliz para su hija.

