Adamari López reveló lo que le sigue generando “frustración” en Toni Costa

Adamari López ha logrado construir una carrera profesional reconocida en diversas partes del mundo. Recordemos que sus inicios fueron como actriz y con el pasar del tiempo se ha dedicado de lleno a ser conductora de televisión para compartir más tiempo con su hija Alaïa, producto del amor que algún día existió con Toni Costa. A su vez, la puertorriqueña ofreció una entrevista y dio detalles de una situación que todavía le sigue generando incomodidad por parte del español.

López habló con Don Francisco en ‘El Decálogo del Éxito’, momento en el que aseguró que: “¡Ah, sí! A veces me deprimo, claro. Somos seres humanos, no somos un pedazo de mesa que no siente”.

Sin embargo, hubo un sentimiento que expresó hacia Toni, hecho que sin duda terminó generando algunas incógnitas en la audiencia y fanaticada de la ‘Chaparrita de Oro’ y es que mencionó: “A lo mejor no es depresión, pero me da frustración cuando no me puedo entender en algún momento con el padre de la niña, y pienso que le puede afectar a ella”.

Toni y Adamari sostuvieron una relación de una década y pese a que ya tienen tres años de haber decidido tomar caminos diferentes, pues para ella en ocasiones se le complica el hecho de poder comprenderlo. Recordemos que gracias a su pequeña Alaïa ambos se siguen viendo por el bienestar y cualquier tipo de tema que esté relacionado con ella.

Es normal que las personas en ocasiones no lleguen a un acuerdo, solamente que este no es el caso y deben resaltar lo que será lo mejor para el fruto de su amor que siempre será Alaïa, aunque no existan posibilidades de retomar la relación sentimental: “Pienso que, ante cualquier circunstancia, tanto él como yo debemos ponerla a ella como prioridad”.

Sin duda ambos han buscado la forma de trabajar en su personalidad para que Alaïa no se vea afectada de ninguna forma.

