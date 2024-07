Emmanuel Palomares revela la aventura amorosa que tuvo con una madre y su hija

El actor Emmanuel Palomares recientemente sorprendió a sus fieles admiradores al compartir unas declaraciones sobre una aventura amorosa muy peculiar que le sucedió hace algún tiempo.

El histrión venezolano (nacionalizado mexicano), estuvo como invitado en el programa “Netas Divinas”, ahí, frente a las conductoras Paola Rojas, Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, el galán de la telenovela “Vivir de Amor”, se sinceró sobre la experiencia que vivió en Las Vegas, revelando que se vio envuelto en un triángulo amoroso, pues en un principio se sintió atraído por una chica, pero minutos después, la madre de ella también se involucró en el asunto.

“Yo también tengo una anécdota en Las Vegas, no tan grave. Estábamos en una pool party con varios amigos, de esas que se ponen buenas. Ahí estaba un grupo de madres e hijas y de repente una de las mamás me invita a estar con su niña en la alberca y me besé con la chica estando la señora presente, muy guapa por cierto la señora. Pero luego, la mamá me agarra y me da un beso también. Entonces en la pool party me besé con la mamá y con la hija. Esas son las locuras que pasan ahí”, dijo Emmanuel entre risas.

Para finalizar, Emmanuel aseguró que, contrario a lo que mucha gente pensaría, él no siente vergüenza por lo sucedido, sino que lo toma con mucho humor y cada vez que lo llega a contar en alguna reunión no puede evitar reírse.

“Eso pasó en Las Vegas y dije ‘vaya sí pasan cosas’. No (me dio pena), creo que esas cosas son divertidas que sucedan… Yo seguí órdenes, (la mamá) fue una mente maestra”, agregó.

A sus 34 años, Emmanuel Palomares ha logrado ganarse el cariño y respeto de su público, algo que lo ha llevado a posicionarse como uno de los actores más populares y queridos de México. Dicha situación, también repercutió para que fuera convocado por el productor Juan Osorio para participar este 2024 en la nueva versión de la obra “Aventurera”, al lado de su expareja, Irina Baeva.

