¡Irina Baeva sigue como “Aventurera”! Juan Osorio la respalda pese a críticas

Tras muchas especulaciones y contradicciones, finalmente fue el propio productor Juan Osorio quien anunció ante los medios de comunicación que Irina Baeva continuará como protagonista de “Aventurera”. La noticia sorprendió debido a que Osorio había dicho que habría una nueva famosa en el papel principal ante las malas críticas que ha recibido la rusa y la baja asistencia de la obra.

“Yo había tomado una decisión por todas las críticas, pero lo que más gusto me dio y con la experiencia que me quedo, es la unión que hay en esta compañía, con actores, producción”, dijo el productor a las cámaras de los reporteros.

“Quiero decirles a todos que este barco no se hunde, se mantiene a flote con Irina. Ella ha aguantado las críticas, los ataques, pero yo nunca la he visto dudar en su trabajo”, aseguró.

“Yo no sé qué pase, pero por encima de un negocio, de una obra de teatro, está la calidad humana. Yo confié desde el principio en Irina y para mí ella merece estar en este proyecto y yo la respaldo”, agregó.

“Para todos los que pensaron que este barco se estaba hundiendo, les tengo una mala noticia, no se hunde, está a flote y además está con los mejores guerreros”, finalizó.

Sus compañeros de elenco, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares y Olga Breeskin, así como la producción, apoyaron la decisión, acusando de injustos los malos y negativos comentarios que la actriz ha recibido desde su estreno el pasado 20 de junio en el Salón Los Ángeles de la CDMX.

“Creo que han sido ataques desmedidos de la gente que ni siquiera ha venido a ver la obra de teatro. Si alguien ha puesto disciplina, entrega, cariño y se ha superado, es Irina. Hablamos con Juan y le dijimos que nos parece injusto lo que estaba sucediendo. Lo que le pido a la audiencia es que olviden las críticas, todos pedimos que ella se quede porque se lo merece“, dijo el actor venezolano Daniel Elbittar.

“Ciertamente confirmamos lo que dice Juan. Estamos para apoyar a todo el talento, a Irina y a todos nosotros. Esto se ha hecho con el corazón para el público y es lo que seguiremos haciendo“, agregó Emmanuel Palomares.

Por su parte, Irina Baeva aseguró que toma las críticas con humildad, además que le sirven de motivación para mejorar cada día.

“Por más que me duela, lo voy a tomar como motivación y aquí vamos a seguir. Como buena rusa mexicana ¡no me rajo!, aquí vamos a estar. Todos los días trato de mejorar, de ser una mejor persona, una mejor actriz, una mejor bailarina, una mejor cantante, una mejor Elena Tejero y darle el mejor espectáculo a mi gente”, compartió.

Irina Baeva ha sido comparada con el trabajo que anteriormente hicieron Edith González y Niurka Marcos. Ahora toma terapia para trabajar con sus emociones y colabora con la producción para hacerle unos arreglos a “Aventurera” para que se sienta más fresca.

“No es fácil, tomo terapia y me considero una persona fuerte. Me doy mi día para estar triste y luego me doy el tiempo para volver a comenzar”, remató.

