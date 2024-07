FOTO: Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran el primer año de su hijo con tumultuosa fiesta

Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron por todo lo alto la fiesta oficial del primer cumpleaños de su hijo luego de que en semanas anteriores, el día exacto en el que nació el pequeño, se viralizara la ausencia del intérprete de “Ahora Quien”

En dicha ocasión, la cual fue compartida por la misma Ferreira en su cuenta oficial de Instagram con una fotografía y un tierno mensaje de felicitación, llamó especialmente la atención que el también actor no se encontrara en la importante ocasión, generando rumores sobre una posible disputa con su esposa.

Sin embargo, y poco después, fue la misma modelo paraguaya quien reveló que el ex esposo de Jennifer López no formó parte de la primera celebración debido a que se encontraba en su gira por Europa. Aunado a lo anterior, y como una muestra de que Anthony no olvidó la fiesta de su hijo, Ferreira mostró el regalo que el artista envió a su bebé desde Europa, el cual consistía en un pequeño oso de peluche, vestido con un traje, además de un globo conmemorativo por el primer año del pequeño.

Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran a lo grande

Tras la finalización de la gira de Marc Anthony por Europa, hace solo unas semanas, la pareja no perdió el tiempo y se apresuró para celebrar, de manera oficial, la fiesta de su primer hijo juntos con una tumultuosa fiesta con temática de granja.

Gracias a la serie de imágenes que los mismos artistas compartieron en sus redes sociales, se pudo observar la minuciosa y detallada decoración de la fiesta, la cual contó con un gran número de animales de la granja, pasteles temáticos así como un ambiente rural bien logrado.

Incluso, la vestimenta de los padres del pequeño se mezcló con el resto de vestimentas de los invitados.

Sin embargo, y además de la tumultuosa y detallada decoración, la fiesta también brindó un par de sorpresas, siendo la primera de ellas la revelación oficial del nombre del hijo de Marc y Nadia: Marc Anthony Jr.

Aunque en publicaciones anteriores la misma modelo paraguaya llamó a su hijo “Marco”, la realidad es que el nombre oficial del pequeño será igual al de su padre. De igual manera, y como parte de esta serie de sorpresas, también se reveló que el intérprete de “Vivir Mi Vida” tomó el micrófono en un momento de la fiesta para interpretar algunos temas. Se mencionó que, incluso, el cantante latino dedicó algunos temas a su esposa y su hijo.

🥳 UN FESTEJO A LO GRANDE



🤩 Nuestra reina Nadia Ferreira y su esposo Marc Anthony festejaron el primer añito del pequeño Marco junto a familiares y amigos.



🐄👨🏻‍🌾 La fiesta tuvo como temática "La granja de Marco" donde hubo de todo, dulces, juegos y hasta una hora determinada… pic.twitter.com/h3lbKxAwlg — Trece (@trecepy) July 15, 2024

Luego de la fiesta de cumpleaños de su hijo y su paso por Europa, Marc Anthony continuará con su gira “Historia Tour 2024” hasta el día 31 de octubre. A partir de esta fecha, el artista visitará diversas ciudades como Austin, Fort Worth, Houston, Brooklyn, Charlotte, Miami, Atlanta, entre otras, hasta el día 24 noviembre, fecha en donde pondrá punto final a su tour durante este año.

Continúa leyendo

FOTO: Nadia Ferreira muestra el regalo que envió Marc Anthony a su hijo desde España

Nadia Ferreira celebra el primer cumpleaños de su hijo con Marc Anthony; el cantante brilló por su ausencia

FOTO: Nadia Ferreira causa revuelo por el gran parecido que tiene con su hijo por una foto de su infancia