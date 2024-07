Leyenda de la NFL y miembro del Salón de la Fama, fue retenido por el FBI en un vuelo gracias a un vaso de con hielo

Dos veces campeón del Super Bowl y miembro del Salón de la Fama de la NFL. Terrell Davis fue retenido en un avión por agentes del FBI. Esto luego de un incidente con una asistente de vuelo.

El incidente se originó el pasado sábado en un vuelo de la aerolínea United Airlines desde Denver hacia el condado de Orange y mientras el exjugador iba en compañía de su esposa y tres hijos.

Fue el mismo Davis quien reveló lo sucedido en una especie de carta publicada en su cuenta de Instagram. Ahí confesó haberse sentido humillado “Todavía estoy en ‘shock’ por los eventos traumáticos que ocurrieron. Me sentí, y sigo sintiéndome, humillado, avergonzado, impotente y enojado”, dijo la leyenda de los Denver Broncos.

Retenido por seis agentes del FBI

En medio del vuelo, el hijo del exjugador solicitó un vaso con hielo. Sin embargo, la asistente de vuelo ignoró la petición y Davis dio un toque en su brazo para obtener su atención. No obstante, la reacción de la azafata fue violenta verbalmente.

“Durante el servicio de bebidas, mi hijo Politel, pidió un vaso con hielo. La asistente no escuchó o ignoró su solicitud y pasó de largo. Con calma me estiré hacia atrás y le di un toque en el brazo para llamar su atención y volver a pedir el vaso con hielo”, detalló el designado Jugador Más Valioso del Super Bowl XXXII.

Posteriormente, se dio la inesperada reacción de la azafata. “Su respuesta fue un grito: ¡No me pegues! Dicho esto abandonó el carro de servicio y caminó a la parte delantera del avión. Fue sorprendente para mí y los pasajeros que me rodeaban y presenciaron el incidente, pero no pasó a más”, explicó.

Tras este incidente, cuando el avión tocó tierra, seis agentes del FBI ingresaron a la cabina y esposaron a Davis sin explicación alguna frente a toda la tripulación, incluyendo sus hijos y esposa.

“El piloto pidió a los pasajeros que permanecer sentados y seis agentes del FBI abordaron. Se dirigieron a mi asiento, me esposaron mientras estaba sentado sin ninguna explicación, lo hicieron frente a mi esposa y mis hijos mientras todos observaban en silencio”, relató.

La estrella de Denver Broncos desde 1995 hasta el 2002 esperó a que las autoridades determinaran lo que exactamente había ocurrido. Cuando se percataron que la acusación de la azafata no tenía ningún tipo de fundamento, ofrecieron una disculpa en conjunto con la aerolínea.

El Jugador Más Valioso del Super Bowl XXXII, Terrell Davis, lleva el Trofeo Lombardi al campo antes de un partido de fútbol americano de la NFL entre los Denver Broncos y los Carolina Panthers, en Denver. Foto AP/Jack Dempsey, archivo. Crédito: AP

Sin embargo, Davis no las aceptó por considerarlas insuficientes y ahora exige una investigación y alega daños hacia él y su familia. “Exijo una investigación exhaustiva y adecuada sobre la asistente que mintió y me causó daño a mí y a mi familia. Estas mentiras y acontecimientos tienen la capacidad de empañar la reputación que he construido durante décadas y esta persona no debería poder volver a hacerle esto a nadie en el futuro”, concluyó.

