Murió niño de 5 años tras ser rescatado de su hogar en Nueva York

Deneil Timberlake, niño de 5 años, murió tras ser encontrado inconsciente en un hogar desordenado en El Bronx (NYC).

La policía fue llamada al apartamento ubicado en Bassford Ave. cerca de E. 182nd St. en el vecindario Belmont justo antes de las 3:40 a.m. del domingo. Cuando llegaron el niño estaba inconsciente y no respondía. Los médicos lo llevaron de urgencia al Hospital Saint Barnabas, pero no pudieron salvarlo.

El niño no tenía signos evidentes de traumatismo y el médico forense de la ciudad debe determinar la causa de su muerte. La investigación está abierta y los padres del menor están cooperando con la policía.

Según los informes, había otros niños viviendo en la casa y la familia tiene antecedentes con la Administración de Servicios para Niños (ACS), indicó PIX11 News.

Un vecino de al lado que pidió no ser identificado relató a Daily News que lo despertaron unos sonidos lúgubres. “Nos despertaron los gritos. Fue como un grito de dolor. Era la voz de un hombre. Gritó y luego empezó a llorar. Sonó como si estuviera llamando al 911. Entonces escuché a una niña llorar”.

En mayo una mujer fue acusada de matar a su hija de 6 años en medio de maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx y le quitaron custodia de sus otros hijos.

En abril una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en El Bronx, después de una investigación de varios meses. A fines de marzo un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica.

Días antes una joven deportista de 26 años fue acusada de matar a su madre golpeándola con una olla en su hogar en El Bronx. También ese mes un hijo fue detenido como sospechoso de golpear fatalmente a su madre en su hogar en Nueva Jersey.

A principios de febrero una madre murió y sus dos hijos resultaron heridos después de que un hombre armado abriera fuego contra la familia dentro de un apartamento en El Bronx (NYC). En enero una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda