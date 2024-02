Madre muerta y dos hijos heridos: tiroteo al amanecer en hogar de Nueva York

Una madre de 40 años murió y sus dos hijos resultaron heridos después de que un hombre armado abriera fuego contra la familia dentro de un apartamento en El Bronx (NYC) esta madrugada.

El motivo del crimen o la relación de las víctimas con el pistolero no quedó claro de inmediato, pero según New York Post se trata de la pareja de la mujer. El hombre se atrincheró en un apartamento y fue detenido, dijeron fuentes policiales. Los cargos estaban pendientes.

La balacera se produjo en un apartamento en el edificio 226 East 203rd St. cerca de Valentine Ave. en Bedford Park alrededor de las 5:15 a.m. del sábado, reportó Daily News.

NYC mom shot and killed, kids wounded as cops hunt for gunman: NYPD https://t.co/dlUcVOMJbi pic.twitter.com/wd4bmukebw — New York Post (@nypost) February 10, 2024

Los agentes que respondieron a un informe de una agresión en curso encontraron a la mujer con múltiples disparos en el pecho. Sus dos hijos, de 8 y 16 años, también resultaron baleados, pero fueron reportados en condición estable.

Los servicios de emergencias médicas llevaron a la madre y al niño mayor al Hospital St. Barnabas, donde ella murió a las 6:12 a.m., dijo la policía de Nueva York. Su nombre no fue revelado de inmediato. El hijo más pequeño fue trasladado al Hospital Jacobi. La madre había vivido en el edificio de la tragedia desde hace unos dos años, dijo a la prensa una vecina que no quiso identificarse. No está claro si el sospechoso también residía allí.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica, incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales, y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado un hombre fue detenido un día después del funeral de su madre como sospechoso de haberla estrangulado en su hogar en Staten Island (NYC). También en enero un hombre y una mujer fueron encontrados muertos con heridas de bala en la cabeza en un apartamento en Brooklyn (NYC) en un aparente homicidio-suicidio. Días antes una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

A principios de año un hombre fue detenido como sospechoso de haber apuñalado fatalmente a su esposa mientras su hijo adolescente estaba en casa en Long Island (NY).

Estar en una relación abusiva es complicado. El amor, los niños, la familia, la comunidad, el dinero, la seguridad – irse nunca es tan facil. — Office to End Domestic and Gender-Based Violence (@nycendgbv) April 11, 2022

Si usted es víctima o sospecha que alguien algún está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

