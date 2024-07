¿Por qué aconsejan no imprimir los tickets de los cajeros automáticos por tu seguridad?

Los cajeros automáticos han revolucionado la manera en que los usuarios interactúan con los servicios bancarios, ofreciendo una solución rápida y conveniente para realizar transacciones financieras sin la necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

Estos dispositivos permiten realizar una variedad de operaciones, desde retiros de efectivo y consultas de saldo hasta transferencias y pagos de servicios. Dicha evolución ha hecho que los cajeros automáticos sean una herramienta esencial en el día a día de las personas, proporcionando comodidad y eficiencia en el manejo de sus finanzas.

Sin embargo, la práctica de imprimir un recibo tras cada uso, aunque pueda parecer inofensiva, tiene implicaciones significativas tanto para el medio ambiente como para la seguridad personal.

Los riesgos de seguridad al imprimir los tickets de los cajeros automáticos

Además del impacto medioambiental, imprimir tickets en cajeros automáticos presenta riesgos de seguridad. Los recibos de los cajeros automáticos contienen información sensible, como el número de cuenta, el monto de la transacción y el saldo restante. Si esta información cae en manos equivocadas, puede ser utilizada para actividades fraudulentas.

Por esta razón, se recomienda visualizar el resumen de la transacción directamente en la pantalla del cajero o mediante la aplicación bancaria en lugar de imprimir el recibo. Esta práctica no solo reduce el consumo de papel, sino que también protege la información personal del usuario.

El impacto ambiental de los recibos de papel de los cajeros automáticos

Solicitar un recibo de papel tras realizar una transacción en un cajero automático contribuye al uso excesivo de papel, lo que tiene consecuencias ambientales serias. Según Greenpeace, la fabricación y el uso de papel ocupan el 5° lugar en consumo mundial de energía dentro del sector industrial. Además, esta industria utiliza más agua por tonelada producida que cualquier otra.

La tala de árboles para la producción de papel es una de las causas principales de deforestación, lo que a su vez afecta la biodiversidad y contribuye al cambio climático. Reducir el consumo de papel es esencial para mitigar estos efectos. Greenpeace sugiere eliminar el uso innecesario de papel y promover el uso de papel reciclado en lugar de papel de fibra virgen al 100%.

Además de generar mucha basura, los datos personales que aparecen en los tickets de los cajeros automáticos podrían quedar en manos de cualquiera. (Foto: Shutterstock)

Recomendaciones de seguridad para el uso de cajeros automáticos

La seguridad informática es crucial al utilizar cajeros automáticos. Kaspersky, una compañía líder en seguridad informática, sugiere varias medidas para protegerse al usar estos dispositivos:

1) Evitar cajeros automáticos forzados o en lugares oscuros: Utilizar cajeros ubicados en áreas bien iluminadas y concurridas disminuye el riesgo de ser víctima de delitos.

2) Cambiar la contraseña regularmente: Mantener una contraseña segura y actualizarla periódicamente ayuda a proteger las cuentas bancarias de accesos no autorizados.

3) No compartir información personal: No revelar datos sensibles a terceros y ser cauteloso al ingresar la información en el cajero automático.

De igual modo, optar por no imprimir recibos de cajeros automáticos ofrece varios beneficios:

* Reducción del consumo de papel: Ayuda a disminuir la demanda de papel, lo que a su vez contribuye a la conservación de los bosques y la reducción de emisiones de carbono.

* Protección de la información personal: Minimiza el riesgo de que la información sensible sea utilizada para fines fraudulentos.

* Conveniencia: La visualización del resumen de transacciones en la pantalla del cajero o en la aplicación bancaria es una alternativa rápida y eficiente.

Sigue leyendo:

* Cómo crear una clave de cajero automática segura, según la inteligencia artificial

* Le dispara a anciano por tardarse en el cajero automático

* Se queda sin dinero: Rata se come casi $20 mil de un ATM