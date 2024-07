Shakira habría cobrado millones por su show en la Copa América

La encargada de darle vida al entretiempo que hubo en la final de la Copa América el pasado domingo 14 de julio entre Argentina y Colombia fue nada más y nada menos que Shakira. Desde entonces comenzaron a registrarse comentarios negativos y positivos por el show que presentó, mientras que otros se preguntaron cuánto habría sido el monto que cobró por estar esos pocos minutos con el público.

Juan Etchegoyen tiene un programa que se llama Mitre Live, fue en ese espacio donde aprovechó para dar detalles de la presentación: “Ustedes saben que el domingo es la final de la Copa América y la gran estrella será Shakira. Hoy hablé con una persona cercana a la CONMEBOL que me daba algunos detalles de lo que será el espectáculo y es todo muy impresionante”.

“El dinero que invertirá la Confederación Sudamericana en este evento es bestial, obviamente sabemos lo que genera el fútbol y termina siendo un vuelto con lo que se factura, pero a mí no deja de sorprenderme“, mencionó Juan.

Shakira fue criticada por su presentación de la final de la Copa América el pasado 14 de julio. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

Sin importar la controversia, Shakira brindó un espectáculo inolvidable en la final de la Copa América 2024, dejando a todos los presentes con la boca abierta y demostrando una vez más por qué es una de las artistas más destacadas a nivel mundial.

“A mí me dieron un número y te lo voy a contar: esto sería lo que cobraría Shakira por cantar en la final de la Copa América. Dos millones de dólares ($2,000,000.00 dólares) por cantar unos cinco minutos, no me especificaron si va a cantar uno o dos temas”, manifestó sobre la elevada cifra cobrada durante el show.

Esta cifra millonaria ha generado controversia entre los fanáticos del fútbol y la música, ya que algunos consideran que es excesiva, mientras que otros creen que es un precio justo por la calidad y renombre de la artista. Sin embargo, lo cierto es que Shakira ha demostrado una vez más su poder de convocatoria y su impacto en eventos de esta magnitud.

Etchegoyen antes de finalizar añadió que: “Obviamente, será el mayor gasto que tendrá que afrontar la CONMEBOL para poder tener un show a la altura de las circunstancias”.

