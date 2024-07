Trabajadores al aire libre intentan “hacer el quite” al calor extremo tras temperaturas peligrosas en NYC

Esta semana comenzó con temperaturas por encima de los 90 grados, que en las próximas horas llegarán a sentirse incluso arriba de los 100 grados, por lo que autoridades de la Gran Manzana lanzaron un llamado de alerta ante lo que denominan como una nueva ola de calor, que “estará quemando” fuertemente, por lo menos hasta este martes.

Y trabajadores latinos que se ganan la vida al aire libre, expuestos plenamente al calor, como la ecuatoriana Julia Saquicela, quien vende aguas frescas, tamales y champurrados en un puesto de una amiga mexicana en Manhattan, sí que sufren las inclemencias del mercurio a punto de reventar. Sin opción de aire acondicionado y tratando e mantener una actitud positiva, recurren a diferentes estrategias para evitar que el exceso de calor los golpeé y llegue incluso a afectar su salud.

“Chuta, la verdad es que sí está muy caliente, pero no tenemos otra opción que seguir trabajando y hacer sombrita para que no nos achucharremos“, comentó la joven vendedora, quien asegura que aunque le cueste más tiempo montar su puestito cada día, prefiere usar una sombrilla que la cubre. “La mejor protección es diosito, pero igual también no me quito la gorra ni ando con ropa corta porque uno se quema. La ropa larga y las gorras lo protegen a uno más y cuando hay dinero pues un poquito de protector solar“.

Jacobo Huerta, originario de México, y quien trabaja con una compañía de construcción haciendo arreglos en fachadas de edificios, también confiesa estar sintiendo los estragos de la ola de calor, y aunque reconoce que tiene claro que hay que extremar medidas para contrarrestar las elevadas temperaturas, asegura que solo se cuida con el casco que siempre usa.

“Yo no soy de los que anda poniéndose cremas solares ni bloqueadores en la cara y el cuerpo, la verdad no me gusta quedar pegajoso, porque cuando uno empieza a sudar es peor, pero muchos colegas lo hacen”, comentó el trabajador. “También uno ya está acostumbrado a esto, porque cuando trabajamos en este negocio, tanto el frío extremo como el calor es algo con lo que tenemos que lidiar, entonces trato de no darle mucha mente a eso. Lo que si no me puede faltar es andar bebiendo mucha agua. Eso es fundamental”.

Otros trabajadores latinos como María Rodríguez, quien vende helados en Manhattan desde hace varios años, se muestran más relajados y hasta aseguran que no creen que el clima esté peor ahora debido al cambio climático.

“El calor siempre ha existido, y ahora incluso está mucho mejor. Hace varios años los veranos aquí, esos sí que eran calientes, pero ahora no. Esto son calores que pasan rápido”, dijo la vendedora, al tiempo que aseguró que no invierte dinero en protectores solares, pues considera que la mejor protección es mantenerse hidratada.

“Nunca uso nada, solo la gorra y tomar agua, para qué más. Con eso uno ya se cuida, pero estos climas de ahora son mucho menos calientes que los de antes”, insiste la comerciante latina.

Y mientras aquellos neoyorquinos que sufren directamente los impactos de las altas temperaturas, moviéndose en espacios exteriores, hacen malabares para hacerle el quite al solo, que este lunes estuvo con un nivel de 9 de rayos ultravioleta, humedad al 60% y con una sensación térmica que alcanzó los 100 grados, las autoridades municipales pidieron estar alerta. La ola de calor que se extenderá de manera intensa por lo menos hasta este martes, es peligrosa y las diferentes agencias de la Ciudad lanzaron un llamado de advertencia, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional emitiera un aviso de calor extremo para la ciudad y sus alrededores desde el lunes al mediodía hasta el martes a las 10 p.m. que posiblemente puede extenderse hasta el miércoles.

Así lo manifestó este lunes el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, tras insistir es que urge que se reconozca el peligro que puede significar la ola de calor, y anunciar que además del trabajo conjunto que están realizando varias agencias para que todo se desarrolle bajo normalidad, hay más de 500 centros de enfriamiento abiertos, entre ellos bibliotecas.

“No subestimen el calor. Queremos que la gente tome precauciones adicionales. Esperamos ver índices de calor de hasta 101 grados hasta mañana y potencialmente hasta el miércoles”, dijo el mandatario local. “Este calor no es normal, lo hemos dicho una y otra vez, el cambio climático está aquí y es real, y es un peligro claro y presente. Como dije antes, una ola de calor puede ser mortal y poner en peligro la vida si no estás preparado. Nuestra ciudad está preparada, todo el aparato se está coordinando, incluidos la MTA y Con Edison”.

Trabajadores latinos se protegen del calor extremo. Foto Edwin Martinez.

El Alcalde también quiso destacar que la Ciudad también piensa en las mascotas y comentó que varios centros de enfriamiento en cada condado admiten animales, y que las playas estarán abiertas desde las 10 a.m. hasta las 6 p.m. todos los días. Las piscinas olímpicas estarán abiertas de 11 a. m. a 8 p. m, y las mini piscinas estarán abiertas de 11 a. m. hasta las 7 p. m.

“Los neoyorquinos pueden encontrar formas adicionales de mantenerse frescos en línea en nuestro mapa de opciones geniales en finder.nyc.gov/coolingcenters, o llamando al 311. Hace semanas dejé claro que tener un aire acondicionado que funcione en casa es una de las maneras más efectivas. para protegerse contra emergencias por calor, y los neoyorquinos de bajos ingresos pueden solicitar recibir un aire acondicionado sin costo, a través del Programa Federal de Asistencia de Energía para el Hogar, hasta que se agoten los fondos”, agregó Adams, quien recalcó que para evitar apagones los neoyorquinos deben ser conscientes de su consumo de energía.

“Por favor, asegúrense de cuidar a sus vecinos, es importante, aquellos que tienen problemas respiratorios o de salud, simplemente manténgase atentos a ellos. No olviden beber mucha agua para estar hidratados, y si deben salir a la calle, tomen un descanso, y lo mismo para nuestros amigos de cuatro patas, asegúrense de que ellos también tomen descansos”, dijo el burgomaestre.

Zack Iscol, comisionado de gestión de emergencias de la Ciudad, aseguró que desde el 1 de junio pasado, casi el 75% de las temperaturas máximas diarias en Central Park han estado por encima de lo normal, y manifestó que la Ciudad está preparada para hacerle frente a la ola de calor, con agencias como los Bomberos, el Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de Salud y empresas de servicios públicos.

“Hace calor. Se pronostica que el índice de calor alcanzará aproximadamente los 100 grados Fahrenheit, 102 mañana y 100 grados el miércoles. También ha hecho calor los últimos días, pero empezaremos a sentirlo mañana. También habrá poco respiro del calor durante la noche. Es importante que la gente entienda y sepa que no vamos a tener noches muy frescas durante los próximos días en las que tendremos un respiro del calor”, dijo Iscol. “El calor es algo muy serio. Mata a más personas que cualquier otro fenómeno meteorológico. Por eso algunas personas se refieren al calor como una tormenta silenciosa. Tenemos tres prioridades en lo que respecta al calor. El número uno son los mensajes públicos y la concientización sobre los peligros. No podemos hacerlo sin nuestros socios en la prensa. Seguridad de la vida y minimizar los impactos en la salud pública y los servicios de salud, y luego minimizar los impactos en la infraestructura”.

El comisionado del Departamento de Salud de la Ciudad, Ashwin Vasan, recalcó que el cambio climático y el calor extremo son parte de una crisis de salud pública, que “debe abordarse con el mismo sentido de urgencia, coordinación y enfoque” de cualquier otra crisis, por lo que se sumó al mensaje de que se extremen cuidados.

“Más de 300 neoyorquinos mueren cada año debido a muertes relacionadas con el calor. Todas y cada una de ellas, ya sean muertes exacerbadas por el calor o relacionadas con el calor, todas y cada una de ellas se pueden prevenir”, dijo el Comisionado acotando que urge estar pendiente e vecinos. “Escucha a tu cuerpo. Tu cuerpo es la mejor señal y árbitro de cómo te está afectando el calor, mantente hidratado, entra en casa cuando puedas. Por supuesto, más de la mitad de las complicaciones, enfermedades y muertes relacionadas con el calor que ocurren cada año en la ciudad de Nueva York ocurren en personas que viven en hogares sin aire acondicionado”.

Janno Lieber, director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Metropolitano señaló que esa agencia estará muy atenta para evitar que el calor extremo genere complicaciones en el suministro del servicio.

“Tendremos patrullas de calor que aumentarán proactivamente las inspecciones de las vías, porque a veces el calor tiene un impacto en la alineación de las vías, con personal adicional estacionado en lugares clave para que podamos responder rápidamente si realmente hay alguna condición de emergencia”, dijo el funcionario. “La misma situación en los ferrocarriles de cercanías, Long Island Railroad y Metro North también tendrán sus salas de espera abiertas con aire acondicionado para que todos puedan venir y refrescarse si les conviene. Los autobuses están en alerta máxima, todo el mundo conoce los autobuses, nuestro sistema de autobuses tiene aire acondicionado”.

Jamie Brennan, vicepresidente de operaciones eléctricas, se mostró confiado en que el sistema de Con Edison es confiable, sin embargo, activaron el centro corporativo de respuesta a emergencias.

Trabajadores al aire libre sufren los estragos del calor extremo. Foto Edwin Martinez

“Eso nos permite monitorear el sistema de cerca, coordinarnos con nuestros centros de control regionales, todos nuestros equipos de campo y todos nuestros socios aquí en el gobierno para garantizar que estamos respondiendo de manera segura y eficiente a las necesidades de los clientes”, dijo Brennan. “Creo que vale la pena recordar que ésta es la tercera ola de calor. Es la tercera vez que pasamos por esto, el calor más alto del verano. Diseñamos el sistema, invertimos en el sistema y lo planificamos y perforamos durante todo el año. Estamos seguros de que saldremos de esto, como siempre lo hacemos”.

Datos sobre la ola de calor