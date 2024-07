Cuando Donald Trump se convirtió, sin pretenderlo, en “el mejor poeta de su generación”

Comenzaron siendo tuits tan incendiarios y de dudosa veracidad que hasta Twitter (pre Elon Musk) vetó a Donald Trump de la plataforma, pero hoy sus mensajes han cobrado un nuevo sentido, rescatados en un libro de poesía que el expresidente y candidato republicano “adora” y su hija Ivanka tiene “en la mesa de café”.

Así lo cuenta a EFE Ian Pratt, uno de los dos “recolectores” (como se autodenominan) del libro ‘Trump Poetry: The greatest poet of our generation’ (‘Trump: el mejor poeta de nuestra generación’), a la venta en uno de los stands instalados estos días en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee.

Junto con Gregory Woodman, el otro recolector, tuvo la idea de crear un libro con mensajes de Trump por considerar que no solo es “un maestro del lenguaje” sino también “el mejor poeta de su generación”.

“Es un genio. Ha hecho más para cambiar el uso y la comprensión del idioma inglés que cualquiera de los poetas de nuestro tiempo”, afirma rotundamente junto a la mesa sobre la que reposan algunos volúmenes a la venta de la segunda edición, pues la primera, de 1.500 ejemplares, ya se agotó.

¿De dónde les vino la idea? “Leyendo uno de sus tuits pensamos: este tipo ha estado escribiendo poesía todo el tiempo y la gente no lo entiende. ¿Qué pasaría si Donald Trump fuera en realidad un genio poético?”.

Pese a que cuesta la friolera de “$45 dólares, en honor al 45 presidente (Trump, 2017-2021), el libro está causando sensación en este evento que reúne a las principales figuras del partido y en el que Trump fue nombrado oficialmente el candidato a la presidencia de las elecciones que se celebrarán el 5 de noviembre.

Allí apareció el mismo lunes, para darse un baño de masas, dos días después del intento de asesinato que sufrió en un mitin a manos de un joven de 20 años que llevaba un rifle de asalto y fue abatido instantes después.

Para elaborar el recopilatorio Pratt y Woodman no necesitaron ningún permiso de Trump, pues son textos de dominio público, pero Pratt asegura que él y su familia están encantados. “A él le encanta. Me han dicho que Jared e Ivanka (yerno e hija del expresidente) lo tienen en la mesa de café de casa”, relata.

Con una portada lisa, elegante, al estilo de libro clásico, de tapa dura verde botella, el volumen contiene “sus mejores trabajos de 2009 a 2019”.

Pero lo mejor, apunta Pratt, está por venir pues ya están prevendiendo “el volumen dos, que son todas sus palabras desde 2019 hasta hoy” y que costará 47 dólares, “porque será el próximo presidente”, afirma.

“Ahí tendremos todas sus obras durante la pandemia, las acusaciones, sus años salvajes cuando ha estado fuera del poder y culminará con los acontecimientos de Pensilvania de la semana pasada“, el intento de asesinato que lo dejó herido en una oreja.

El libro está formado por sus tuits “plasmados en forma de poesía”, divididos aleatoriamente en versos y sin ninguna regla poética.

Ni rimas consonantes, ni asonantes. Ni sonetos, ni versos alejandrinos. Lo de Trump es la poesía libre. “Él es libre frente a los poemas en los que deja atrás los límites del idioma inglés”, explica.

“Tú estás perdiendo (salto de línea) tu tiempo (salto de línea) con estos (salto de línea) políticos y (salto de línea) payasos políticos”, reza uno de los versos.

Pero las aspiraciones de Pratt y Woodman van mucho más allá de publicar un segundo o incluso un tercer volumen. Su sueño y objetivo es que el “gran poeta” un día esté en la Biblioteca del Congreso, uno de los referentes culturales del país.

“Creo que algún día estarán en los pasillos de la Biblioteca del Congreso. En unos años tendremos el volumen tres y será una gran edición de coleccionista”, relata.

Para lograrlo, además de vender el libro, en la convención están pidiendo firmas para que sea nominado al puesto de Poeta Laureado de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso.

“Al presentar esta nominación, reconocemos las contribuciones excepcionales y sin precedentes del Sr. Trump al panorama cultural y literario de nuestra nación”, apunta el texto a firmar, por demostrar “un uso del lenguaje único e impactante”.

Su estilo retórico, agrega, ha “influido en el discurso a escala global” y su “capacidad para transmitir mensajes profundos con sencillez y franqueza” recuerda “a los más grandes poetas que han dado forma a nuestra herencia literaria”.

Paula Escalada Medrano.

Sigue leyendo: