Jaime Lozano se despide de la selección mexicana: “Mi salida es una decisión personal”

La crisis en la selección de México parece no parar y tras el fracaso en la Copa América, en la cual no pudieron pasar de fase de grupos, la Federación Mexicana de Fútbol anunció este martes la desvinculación de Jaime Lozano como entrenador.

Esta salida parece haberse dado de “mutuo acuerdo” o al menos así lo comenta Lozano en su carta de despedida y agradecimiento que publicó este miércoles.

Y es que según el primer comunicado de la FMF a Lozano se le ofreció ser asistente técnico de un nuevo entrenador hasta 2026. Luego de la Copa del Mundo, él tomaría las riendas en un nuevo proceso hasta 2030. Pero el entrenador mexicano no aceptó esta propuesta.

“Con profundo agradecimiento a la afición, a los jugadores y a cada uno de los trabajadores de la FEMEXFUT, me permito informar que, por mutuo acuerdo, hoy dejo mi puesto como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol“, inicia el comunicado de Jimmy.

Jaime Lozano, entrenador de México. Crédito: Mark J. Terrill | AP

“Es para mí un honor haber tenido la oportunidad de dirigir al equipo más importante de nuestro país. Llevo en mi mente y en mi corazón a cada uno de los jugadores y staff y les agradezco su compañerismo, profesionalismo y apoyo”, continuó.

Lozano fue claro al destacar que se va de la selección por mutuo acuerdo. Pues no afirma que la FMF y él tienen visiones diferentes, además le pidió a la prensa no especular sobre el tema.

“Sin duda, esta es una de las decisiones más difíciles que he tomado, sin embargo, pido a los medios de comunicación no especular. Mi salida es una decisión personal, por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado. Me voy con la cabeza en alto, con experiencias únicas y con aprendizajes enormes”, completó el mexicano.

Otro fracaso, otro despido

México se enfrentó a un nuevo fracaso en la Copa América 2024 y junto a él un nuevo despido de entrenador. Ya se vivió en Qatar 2022 cuando luego de no poder avanzar de la fase de grupos se terminó despidiendo a Gerardo Martino como entrenador del equipo.

Meses después llegó el argentino Diego Cocca para hacerse cargo de la “Tri”. Sin embargo apenas 7 partidos duró frente al banquillo y tras caer goleado 3-0 ante Estados Unidos por la Liga de Naciones de Concacaf, también salió del cargo.

Ahora con Lozano ocurrió algo similar. Solo 15 encuentros dirigió el mexicano antes de ser despedido por un nuevo fracaso y no avanzar de la fase de grupos de la Copa América.

