Las mejores ofertas para el Día Nacional del Hot Dog

Desde 1994 cada tercer miércoles de julio se celebra el Día Nacional del Hot Dog en Estados Unidos, una fecha en la que las cadenas de comidas y restaurante anuncia ofertas y descuentos para que los clientes disfruten de una de las comidas más populares del país.

El Día Nacional del Hot Dog surgió en la década de los 90s por una iniciativa del Instituto Americano de la Carne, cuando creó el Consejo Nacional de Perros Calientes y Salchichas, que estableció la celebración del National Hot Dog Day en 1994, cada tercer miércoles de julio.

Los hot dogs son una comida popular durante el verano y aprovechado el día nacional hay muchas ofertas para los fanáticos de este platillo. Today hizo una selección de las mejores ofertas para celebrar el día.

Descubre 9 ofertas de hot dogs

1)Dog Haus: los miembros del programa de recompensas recibirán un Haus Dog gratis cuando hagan un pedido en la tienda, sin necesidad de realizar ninguna compra, solo deben ingresar a la aplicación y preséntela al cajero al realizar el pedido.

2)EG América: anunció una semana para celebrar la fecha ubicaciones seleccionadas en Cumberland Farms, Turkey Hill, Quik Stop, Certified Oil, Fastrac, Tom Thumb, Minit Mart, Kwik Shop, Loaf ‘N Jug y Sprint.

Para el miércoles 17 de julio tienen una oferta de $2 dólares por dos hot dogs; el jueves 18 de julio podrá comprar uno y obtener otro hot dog gratis; el viernes 19 de julio puede obtener una bebida grande gratis de fuente (excluye HyperFreeze, Frozen Cold Brew, Frazil y todos los demás tamaños) con la compra de dos hot dogs y el fin de semana, el sábado 20 de julio y domingo 21 de julio podrá obténer un hot dog gratis con la compra de dos hot dogs.

3) GPM Investments: ofrece a los miembros del programa de recompensas un hot dog Nathan’s gratis cuando compren cualquier bebida de fuente el 17 de julio.

4) Hot Dog on a Stick: tiene una oferta para el 19 de julio que consiste en el lanzamiento del menú llamado The Charlie: un hot dog tradicional de carne de res o pavo que se encuentra dentro del Cheese on a Stick de la cadena y se sirve plano como un hot dog tradicional.

Mientras que por la compra de 20 dólares ofrece (hasta el 11 de agosto) a los clientes un pañuelo Milk-Bone x Hot Dog on a Stick y una bolsa de Milk-Bone Minis gratis para sus perros.

5) Instacart: estará ofreciendo $10 dólares de descuento en compras de $20 en artículos elegibles, incluidos hot dogs, panecillos, condimentos, bebidas y más.

6) Love’s Travel Stops a través de su aplicación ofrece a sus clientes un hot dog o una parrillada gratis el 17 de julio en las ubicaciones seleccionadas.

7) Omaha Steaks celebra el Día Nacional del Hot Dog con un 50 % de descuento en artículos seleccionados con la compran cualquier otro producto. Los descuentos aplican para: salchichas gourmet Jumbo con descuento de $9,99 dólares; salchichas de res sin piel con descuento de $7,99 dólares; gourmet Franks in a Blanket con descuento de $7,99 dólares.

8) Shake Shack tiene preparado para el 19 de julio, una oferta de un hot dog gratis cuando gastan $1 o más en un quiosco del restaurante, en la aplicación o el sitio web de la cadena para entrega o recogida, se debe usar el código FREEHOTDOG para aprovechar la oferta.

9) True Story Foods ofrece un paquete de hot dogs que incluye la compra de uno y otro gratis. Para este 17 de julio, los clientes que compren, en línea, un paquete de 6 hot dogs sin curar alimentados con pasto orgánico de la marca ($49.99) obtendrán otro paquete de 6 gratis. Solo ofrecen una oferta por cliente.

