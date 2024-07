¿Por qué Nikki Haley cambió de parecer y apoyó a Trump como candidato republicano a la presidencia?

Nueva York – La exprecandidata a la presidencia por el Partido Republicano, Nikki Haley, dijo que luego de que Donald Trump se lo pidiera, decidió expresarse a favor de su antiguo rival en la convención nacional en Milwaukee, Wisconsin, en aras de la unidad de la colectividad.

Haley, quien se enfrentó públicamente a Trump en varias ocasiones cuando aún era precandidata a la nominación, dijo que el magnate la abordó con un mensaje de unidad.



“El presidente Trump me pidió que hablara en esta convención en nombre de la unidad. Fue una invitación amable y acepté felizmente, y empezaré dejando una cosa perfectamente clara: Donald Trump cuenta con mi firme respaldo“, declaró la republicana este martes en el cónclave en Fiserv Forum.

“Tenemos que reconocer que hay ciertos republicanos que no están de acuerdo con Donald Trump 100 % del tiempo. Yo conozco a algunos de ellos, y yo quiero hablarles a ellos esta noche. Mi mensaje para ellos es simple: tú no tienes que estar de acuerdo con Trump 100 % del tiempo para votar por él. Tomen ese ejemplo de mí, yo no siempre he estado de acuerdo con el presidente Trump, pero nosotros estamos de acuerdo más veces de las que no”, argumentó la exprecandidata presidencial durante el segundo día de la convención.

“Ahora, mis compañeros republicanos, no sólo debemos ser un partido unificado, sino que también debemos expandir nuestro partido“, añadió Haley. La exprecandidata planteó que es hora de dejar de lado las diferencias y centrarse en lo que los une y fortalece a EE.UU.

Haley además argumentó que el país se encuentra en un momento crítico que, supuestamente, no es capaz de manejar la dupleta demócrata de Joe Biden y Kamala Harris.

“Si nosotros tenemos cuatro años más de Biden o un solo día de Harris, nuestro país estará mucho peor“, consideró.

Haley, exgobernadora de Carolina del Sur ofreció su discurso mientras Trump la escuchaba y de momento sonreía, y recibió constantes ovaciones del público.

Hace una semana, Haley anunció que liberaba a sus 97 delegados para que votaran a favor de la nominación de Trump en la convención.

A principios de marzo pasado, Haley anunció que renunciaba a la aspiración a la nominación presidencial.

Con su salida de la contienda, el Comité Nacional Republicano (RNC) reconoció formalmente al expresidente Trump como el virtual candidato republicano a la presidencia de EE.UU.

En ese momento, Haley no esbozó su apoyo a Trump en su discurso. La exgobernadora de Carolina del Sur le pidió al expresidente que se ganara el apoyo de los votantes que estaban tras su candidatura. Aparentemente, ese era el requisito para que la republicana decidiera apoyar a su antiguo rival antes de las elecciones.

“Ahora le corresponde a Donald Trump ganarse el voto de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyaron. Y espero que lo haga”, planteó en su discurso de renuncia.

La decisión de Haley se dio luego de su derrota en el supermartes. En ese momento, la exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, bajo la Administración de Trump, decidió poner fin a su aspiración.

La exembajadora ante la ONU era la única mujer en las primarias republicanas y la única aspirante que permanecía batallanado por la nominación ante la prevalencia de Trump. Como parte de su estrategia, Haley trató de apelar a votantes disgustados tanto con Trump como con Biden.

Haley había dicho que Trump estaba “desquiciado”

En una entrevista en “Today” de NBC a mediados de febrero pasado, Haley dijo que Trump estaba desquiciado y que no era la persona que solía ser.

De esta forma justificó el apoyo que le brindó para su campaña de 2016 y 2020.

“Durante el tiempo que yo estuve en su administración, yo lo llamaba a cada rato”, expuso Haley. “Si algo estaba mal…yo tuve una conversación con él sobre Charlottesville; yo tuve una una conversación sobre algo que tuvo que decir sobre mujeres; yo tuve una conversación con él sobre múltiples cosas”, agregó la entrevistada.

“El problema es que ahora no es la misma persona que era en el 2016”, prosiguió. “El está desquicidado; él está más disminuido de lo que estaba, al igual de Joe Biden está más disminuido de lo que estaba”, sostuvo.

“Nosotros tenemos que ver esto por lo que es”, emplazó. “Esto es un hecho: él ahora está diciendo cosas que no tienen sentido”, puntualizó.

