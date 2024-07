Daniel Sarcos responde a las duras críticas hacia su pequeño hijo

Daniel Sarcos expresó su molestia hacia quienes lo criticaron, asegurando que él cumple con su trabajo como cualquier otro profesional y que no tiene por qué explicarse a nadie por promocionar una marca. Además, no vio justo la gran cantidad de comentarios negativos hacia su pequeño hijo de cinco años por trasladarlo en un coche.

El presentador también hizo hincapié en que su hijo está en perfecto estado de salud, y que no veía razón para que la gente se alarmara por ello. Además, destacó que se toma su papel de padre muy en serio y que siempre vela por la seguridad y bienestar de su primogénito.

“Quienes me conocen y me siguen saben que no soy de estar haciendo aclaratorias a cada ratico, pero voy a hacer un alto porque estoy asombrado del odio y de la manera tan déspota, tan directa y descarada con la que la gente opina en las redes sociales”, dijo en un video.

“Mi hijo Daniel Alejandro tiene cinco añitos, pero es bastante alto. Solamente hace falta visitar alguno de esos parques para que usted comprenda“, agregó.

Internautas atacan al hijo de Daniel Sarcos

“Ese muchacho ya necesita mínimo un Chevette mi pana”, “¿A quién le importa y quién sabe por qué Daniel tiene su niño en el coche?”, “Pon ese niño a caminar, el coche le queda chiquito”, “¿Tan grande el niño y aun en coche?”, “Ese niño está muy grande para ese coche”, “Ese muchacho en coche, que camine disfruta mejor el parque”, “Ay monopatín para ese niño que ya está grande”, “Ese carajito necesita es un corsa”, comenzaron diciendo algunos de los seguidores que tiene él en Instagram.

Otras de las opiniones registradas en el post colgado en la red social de la camarita fueron: “Jajajajaja tiene 15 años y en coche”, “Ya la puedes sacar una licencia de conducir a ese niño”, “Yo Daniel borro está publicación”, “Espero que el niño no padezca de alguna discapacidad o déficit motor”, “El niño es que debe ponerte en el coche a ti Daniel”, “No sé, pero creo tiene una discapacidad”, “¿Qué marca es el coche? Debe ser buenísimo”.

Sigue leyendo:

· Daniel Sarcos anunció su esperado regreso a la televisión tras haber estado seis años ausente

· Daniel Sarcos a dos meses de su delicada operación retomó su vida en el gimnasio

· Daniel Sarcos compartió lo agradable que fue su regreso a Telemundo después de 6 años