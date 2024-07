Dramatismo de Jennifer López habría “tensado” su matrimonio con Ben Affleck

Las verdaderas razones respecto a la inminente separación entre Jennifer López y Ben Affleck continúan siendo un misterio ante la negativa de los actores para hablar al respecto del tema. Sin embargo, y a pesar de lo anterior, nueva información revelada ha señalado que el dramatismo de JLo en su relación pudo haber sido uno de los motivos.

De acuerdo con el medio Ok Magazine, quien obtuvo la información gracias a una fuente cercana a la pareja, la intérprete de “On The Floor” generó “demasiado drama” en la vida de su aún esposo, lo que terminó por agotar al también director de cine.

Según lo mencionado por la misma fuente, la forma en la que vive la también cantante, rodeada de fotógrafos, asistentes, entrenadores, entre otros especialistas, también ha generado en el intérprete de “Batman vs Superman” un constante “estrés”.

Las dinámicas de pareja de “Bennifer” no funcionaron

En el mismo reporte, también se hizo mención a que la diversidad de dinámicas laborales entre las estrellas, ha ocasionado conflicto entre ellos.

Ha tratado de hacerle entender a Ben que ser Jennifer López es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Ella es su marca, la vive y la respira. Jennifer mantiene la cabeza en alto. Ella no quiere que la vean como la villana” Fuente cercana a Ben Affleck y Jennifer López

Todo lo anterior, según la misma fuente, ha ocasionado que el también productor estadounidense se sienta molesto y triste porque su relación no funcionó a pesar de que la artista latina era la “mujer de sus sueños”.

Jennifer López no sabía que Ben Affleck había sacado sus pertenencias

Previo a la reciente revelación sobre la posible causa de separación entre los cantantes, también se difundió que la intérprete de “Can’t Get Enough” se llevó una gran sorpresa tras notar que el actor había retirado sus pertenencias de la mansión que compartían.

De acuerdo con lo revelado, la también empresaria, quien acababa de regresar de sus vacaciones en Italia y su breve paso por París, se vio “horrorizada” al ver que su mansión en este estado.

Jennifer Lopez and Ben Affleck spend their 2nd anniversary apart amid split rumors. pic.twitter.com/Qo71cMyOXc — E! News (@enews) July 19, 2024

Por lo anterior, la nacida en El Bronx habría tomado la acción de Affleck como una “bofetada”. Ante esto, y de acuerdo con otros medios, el actor de “Gone Girl” ha decidido mantenerse alejada de su aún esposa por el “temor” a su reacción por haber sacado sus cosas de la mansión que se puso a la venta en días anteriores, de manera pública, por $68 millones de dólares.

Actualmente, y ante la falta de declaraciones oficiales, las estrellas estadounidenses permanecen separadas y realizando sus actividades cotidianas a cientos de kilómetros de distancia.

