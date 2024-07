Jennifer López buscaría una parte de la fortuna de Ben Affleck como “venganza”

La supuesta crisis matrimonial entre Jennifer López y Ben Affleck no finalizaría únicamente con el divorcio de la pareja. Y es que de acuerdo con el medio Radar Online, la intérprete de “On The Floor” estaría buscando obtener una parte de la fortuna del actor en un acto de “venganza”.

Según lo revelado por el medio, la también actriz estaría trabajando para “llevarse” la mitad de la “bolsa” de su aún marido, calculada en aproximadamente $150 millones de dólares, a pesar de tener una fortuna mucho mayor, de cerca de $400 millones de dólares.

De acuerdo con la información difundida, la acción de López, lejos de considerarse un acto de “avaricia”, estaría centrado en “recuperar” todo el dinero que gastó junto al intérprete de “Batman vs Superman” debido a la conocida actitud tacaña del ganador del Oscar.

Uno de los secretos poco conocidos es que Jennifer pagó gran parte de los gastos de su matrimonio y ahora siente que él le debe” Fuente cercana a Jennifer López y Ben Affleck

Curtindo as férias após entregar trabalhos impecáveis, Jennifer Lopez é flagrada nos Hamptons. pic.twitter.com/zv7JIR604t — Jennifer Lopez Brasil 🇧🇷 (@jlobrasil) July 10, 2024

Ben Affleck se quejaba continuamente de los gastos

En el mismo reporte se menciona, gracias a la información obtenida por una fuente cercana a la pareja, que Affleck solía “quejarse” por el gasto continúo de dinero que hacían como pareja en situaciones comunes.

Ante esto, la también empresaria habría decidido “pagar” gran parte de los gastos que realizaban como esposos con la finalidad de evitar las quejas del también director de cine.

Por lo anterior, la nacida en El Bronx, ante la inminente separación que toca a su puerta, estaría reuniendo la mayor cantidad de facturas para demostrar el dinero que “gastó” con Affleck con la finalidad de obtener una cantidad de dinero de su aún pareja.

Está sumando todas esas facturas de jet privado que pone en su tarjeta de crédito, los hoteles y las comidas, la ropa, las compras de café, la gasolina. El alto costo de vida lo pagó con su dinero”.

De igual manera, se reveló que la intérprete de “Selena” habría brindado la mayor parte del costo de la mansión que compartía con Affleck, la cual se calcula en cerca de $60 millones de dólares.

Ben Affleck junto a Fin Affleck, su hija no binaria.

👀 pic.twitter.com/N9AMU4GqsA — Mavica (@mavica81) July 10, 2024

En el mismo reporte se señaló que si Affleck no hubiera iniciado el proceso de divorcio, ella no le hubiera prestado atención a este tema. Sin embargo, y debido a la “iniciativa” del actor, la artista de origen latino habría iniciado una especie de “venganza” para recuperar todo lo que invirtió en su matrimonio con Affleck.

Hasta el momento, y luego de la serie de rumores que señalan que la pareja pudo haberse divorciado desde el pasado mes de marzo, ninguno de los involucrados ha mencionado o revelado información oficial al respecto.

