Fanáticos demandan a Conmebol y al Hard Rock Stadium por la caótica final de la Copa América

Varios aficionados han presentado demandas contra el organismo rector del fútbol sudamericano, la Conmebol, y los operadores del Hard Rock Stadium, tras los desmanes generados antes de la final de la Copa América 2024.

El lunes fue presentada la primera de las demandas por parte de Jacqueline Martínez contra South Florida Stadium LLC (Hard Rock Stadium) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ante el Tribunal de Circuito del 11º Circuito Judicial del condado de Miami-Dade.

“Pagamos más de dos mil dólares por los tickets, es injusto”, se escucha en la declaración de uno de los demandantes. Los cuatro miembros de la familia gastaron más de cuatro mil dólares en boletos solo para ser rechazados en la entrada del estadio, según Irwin Ast, el abogado que los representa.

“Cuando llegaron para ver el juego, les dijeron: ‘No pueden entrar’. ¿Y por qué no pueden entrar? Porque dejaron entrar a miles y miles de personas sin boletos”, explicó Ast.

El abogado señala que ni el Hard Rock Stadium ni la Conmebol garantizaron un entorno seguro para quienes pagaron sus boletos, acusándolos de negligencia por no poder controlar la multitud. “La mañana después del juego, ella me llamó y me preguntó qué podía hacer, y le dije: ‘Sí, puedes hacer algo para reclamar el dinero que perdiste y también la experiencia que perdiste'”, narró Ast.

Fueron varios los aficionados afectados. / AP Photo: Lynne Sladky

La demanda se ampara en la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de la Florida, exigiendo una compensación de 50 mil dólares. “Vender entradas y después negar el acceso es algo ilegal”, subrayó el abogado.

El miércoles, Marta Pintos, Eduardo Martínez y Nicolás Osorio presentaron una segunda demanda contra los mismos demandados.

Cada uno de ellos reclama más de 100.000 dólares por daños y perjuicios.

En un comunicado posterior a la final, la Conmebol señaló como culpable al Hard Rock Stadium, afirmando el lunes que la instalación no tuvo en cuenta sus recomendaciones para la final del torneo de selecciones más importante de Sudamérica.

“Como es de conocimiento, en la final disputada en Miami, fueron a las inmediaciones del estadio hinchas sin entradas, lo cual demoró el acceso normal de las personas que sí las detentaban lo cual enlenteció el ingreso y determinó el cierre de puertas”, indicó la Conmebol en un comunicado.

“Ante esa situación Conmebol estuvo sujeta a las decisiones que tomaron las autoridades del Hard Rock Stadium, acorde a las responsabilidades contractuales, establecidas para la operación de seguridad. Además de las disposiciones determinadas en dicho contrato, Conmebol recomendó a dichas autoridades los procedimientos probados en eventos de esta envergadura, los cuales no fueron tomados en cuenta”, agregó.

En este sentido, la Conmebol lamentó que “los hechos de violencia producidos por personas malintencionadas hayan empañado una final que estaba lista para ser una gran fiesta del deporte”.

En respuesta, las autoridades del Hard Rock dijeron el martes que “superaron” las recomendaciones de seguridad de la Conmebol.

