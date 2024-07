Iván Rodríguez quiere brillar dentro del Club América

El futbolista de las Águilas del Club América, José Iván Rodríguez, resaltó el enfoque que posee para poder ayudar al equipo azulcrema en todo lo que sea necesario para alcanzar el tan deseado tricampeonato con la conquista del torneo Apertura 2024 de la Liga MX para poder demostrar que son el mejor club del país azteca.

Estas declaraciones las realizó el antiguo mediocampista del Club León durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde aseguró que se sintió “sorprendido” al conocer la fuerte exigencia que posee el equipo por toda su trayectoria y además por el papel que posee actualmente.

“Principalmente es demostrar, quiero jugar, la oportunidad se me dio y no la voy a desaprovechar. Quiero salir campeón con el América y que vengan más resultados. Pero vamos paso a paso, vamos con un objetivo principal que es jugar y demostrar que estoy para el América”, expresó el jugador.

Iván Rodríguez, de 28 años, viene de recuperarse de una grave lesión que sufrió el pasado mes de febrero en los meniscos de la rodilla derecha que lo obligó a ausentarse por varios meses del campo de juego, por lo que espera retomar la actividad lo antes posible para ayudar al cuadro de Coapa dirigido por André Jardine siempre que se le solicite.

“En el club anterior (León) me habían dicho que no entraba en planes, uno queda preocupado por no poder jugar. Te queda ese remordimiento de no poder demostrar más para poder enseñarle a los otros equipos que estoy bien, listo”, agregó el mediocampista.

El ‘Jefecito’ destacó que desea poder recuperar el nivel de competitividad para poder convertirse en uno de los elegidos para poder defender a la selección de México de cara a su participación en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá; con esto desea poder romper su ausencia del Tri desde el equipo que no defiende desde el año 2019.

“Conforme vaya pasando el tiempo, conforme vaya demostrando, jugando, creo que por ahí se puede abrir una oportunidad. Quiero volver a la selección”, concluyó Iván Rodríguez en sus declaraciones.

