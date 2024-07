La exmodelo de Playboy Jenny McCarthy asegura que le robó un preciado objeto al papa Francisco

La exmodelo de Playboy Jenny McCarthy, famosa por su escultural figura y por sus escándalos amorosos, hizo una fuerte confesión. En medio de una historia un tanto peculiar que incluyó una visita nocturna a la habitación del papa Francisco, quien fuera exesposa de Jim Carrey, aseguró que se llevó uno de los objetos preciados del sumo pontífice argentino.

“Robé un rosario del Vaticano y se lo di a mi madre”, reveló durante una entrevista con Kelly Ripa en el programa ‘Let’s Talk Off Camera’. Y, ante el asombro de la conductora, agregó: “Mi madre me retó. Me dijo: ‘¿Sabes que lo que hiciste no está bien?’”, reveló.

Cabe señalar que posteriormente aclaró que, en teoría, no fue ella quien sustrajo el objeto, sino una de las amigas a las que invitó. “Yo estaba en Italia. Me habían invitado para participar de una fiesta de anteojos o algo así. Y mientras estaba ahí, alguien me dijo: ‘¿Quieres ir a conocer al papa? En realidad, él no está en la ciudad, pero podemos ir a conocer su apartamento’. Por supuesto que acepté, y fuimos”, relató.

“Literalmente, a la medianoche entramos en la parte trasera del Vaticano y llegamos a los pasillos y al apartamento que habitualmente ocupa Francisco. De hecho, me probé su sombrero. Fue una locura”, continuó, y volviendo sobre su relato, aclaró que recién cuando llegó al lugar en el que se estaba alojando, se enteró de que alguien se había llevado un rosario de los aposentos del papa.

“Realmente es una historia increíble. Pero mi amiga vino conmigo y cuando llegamos a la habitación del hotel, me dijo: ‘Sé que tu madre ama profundamente al Papa, así que robé algo para ella’”, contó.

Jenny McCarthy Stole THIS From The Pope (!!) And Gave It To Her Mom! Sacrilegious! https://t.co/mA5lllg20Y 🔗 — Perez Hilton (@PerezHilton) July 18, 2024

Dato curioso de Jenny McCarthy en Playboy

McCarthy nació el 1 de noviembre de 1972 en Evergreen Park, un suburbio de Chicago, en el seno de una familia católica de clase trabajadora. Durante su adolescencia, asistió a la Escuela Secundaria de Artes Liberales Madre McAuley. De hecho, con el uniforme del claustro posó por primera vez para Playboy. El editor de la revista, Hugh Hefner, reveló que fue elegida entre 10,000 postulantes por su imagen de “chica católica buena”.

