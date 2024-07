La reacción de Juan Osorio a la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto

El productor Juan Osorio reaccionó a la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto, una noticia que ha ocupado varios titulares esta semana.

“Todo el equipo, la compañía de ‘Aventurera’ apoya a Irina, pero también hay cosas personas que te tienes que mantener al margen para no incurrir en tomar partidos. Es una relación de una pareja, ellos sabrán sus problemas, sus decisiones. Lo único que tengo que motivar a Irina es que no se me baje, que no se me deprima”, comentó en una entrevista que publicó ‘Despierta América’, programa de Univision.

Luego de esto, comentó que la artista rusa debe tomar esto como impulso para demostrarlo en la obra. “Ahora, más que nunca, tiene un reto grande con Elena Tejero, que es la Aventurera, y con su vida personal”, afirmó.

Emilio Osorio reconoció que a ambos los quiere mucho y por eso evitará hacer comentarios en torno a las causas que pudieron haber generado la ruptura. “Yo me tengo que callar y respetar esa decisión de pareja”, sostuvo.

La noticia ha sido otro duro golpe para Irina Baeva, pues hace unos días recibió muchas críticas por su desempeño en este papel.

Debido a la gran cantidad de mensajes negativos, se creyó que la iban a sustituir, pero en realidad repotenciaron la obra.

¿Por qué rompieron Irina Baeva y Gabriel Soto?

La expareja lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que hablaron de la difícil decisión que les tocó tomar.

“Con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación”, escribieron.

“Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos”, añadieron.

Acerca de los motivos, no especificaron, pero quieren mantenerlos en su círculo interno. Sin embargo, era una noticia de la que se venía hablando desde hace meses, pero fue esta semana que se confirmó.

