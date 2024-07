Los 5 errores comunes que pueden afectar la batería de tu iPhone, según un exempleado de Apple

En un revelador video de TikTok, el exvendedor de Apple, Tyler Morgan (@hitomidocameraroll), ha compartido información crucial sobre los hábitos que muchos usuarios de iPhone adoptan y que podrían estar dañando la batería de sus dispositivos.

Estos consejos no solo te ayudarán a prolongar la vida útil de tu iPhone, sino que también pueden prevenir problemas graves como el sobrecalentamiento.

A continuación, te presentamos los 5 consejos y trucos esenciales que Morgan ha compartido para cuidar mejor la batería de tu iPhone.

5 cosas que haces a diario y están dañando la batería de tu iPhone

1) Evita apagar regularmente teléfono

El primer consejo de Morgan es no apagar tu iPhone con frecuencia. Según él, “los iPhones están diseñados para permanecer encendidos”. A diferencia de lo que algunos pueden pensar, apagar el teléfono repetidamente no ayuda a su rendimiento ni a la batería. Solo deberías considerar apagar tu dispositivo si no responde o si necesitas reiniciarlo por algún problema técnico. Mantener el iPhone encendido constantemente asegura que sus sistemas operativos y aplicaciones funcionen de manera óptima y continua.

2) Deja de enviar fotos por mensaje

Enviar fotos a amigos a través de mensajes es un hábito común, pero según Morgan, esto puede ocupar más almacenamiento del necesario. Recomienda usar AirDrop en lugar de enviar imágenes por mensaje. La razón es que cuando envías una foto por mensaje y tu amigo la guarda, dos versiones de la misma imagen se almacenan en el teléfono: una como archivo adjunto en la aplicación de mensajes y otra en el álbum de fotos. Este duplicado innecesario no solo ocupa más espacio, sino que también puede afectar el rendimiento del dispositivo a largo plazo.

3) No te quedes dormido junto a tu iPhone

Aunque puede ser tentador dormir con el teléfono bajo la almohada para escuchar la alarma por la mañana, Morgan advierte que esta práctica puede ser peligrosa. “Por favor, no duermas con el teléfono al lado o debajo de la almohada,” dice Morgan. La razón principal es que el teléfono puede sobrecalentarse, lo cual es perjudicial para la batería. El sobrecalentamiento continuo degrada la batería con el tiempo y, en casos extremos, puede provocar un incendio. Es mejor dejar el teléfono en una superficie segura y ventilada durante la noche.

Si dejas de hacer esto, tu iPhone te durará por un largo tiempo. (Foto: Gene J. Puskar/AP)

4) No lleves tu teléfono a la ducha

A muchos de nosotros nos gusta escuchar música o podcasts mientras nos duchamos, pero esta práctica puede ser dañina para el iPhone. Morgan desaconseja llevar el teléfono al baño debido a la humedad. “La humedad entrará un poco en tu teléfono,” explica. Además, el calor del baño puede hacer que el teléfono se sobrecaliente, especialmente si tomas duchas prolongadas. El sobrecalentamiento no solo afecta la batería, sino que también puede dañar otros componentes internos del dispositivo.

5) Evita cargar completamente tu teléfono

Es común querer mantener la batería del iPhone al 100%, pero Morgan sugiere que esto puede ser perjudicial. Recomienda mantener la carga entre el 20% y el 80%. Esta práctica puede parecer extraña, pero tiene sentido desde un punto de vista técnico. Las baterías de litio, como las que se encuentran en los iPhones, funcionan de manera más eficiente y tienen una vida útil más larga cuando no se cargan completamente ni se descargan por completo. En los comentarios de su video, un usuario expresó su confusión sobre este consejo, a lo que otro respondió: “Reducir ligeramente la carga máxima prolonga la vida útil de la batería. Las baterías son más estables entre un 55% y un 60%.”

Al seguir estos consejos, no solo prolongarás la vida útil de tu iPhone, sino que también disfrutarás de un rendimiento más estable y confiable. ¿Cuántos de estos hábitos tienes? ¿Estás dispuesto a hacer algunos cambios para cuidar mejor tu celular?

Sigues leyendo:

* Su celular se sobrecalentó y lo metió en el congelador, pero todo terminó de la peor manera

* Ya podrás reparar tu iPhone 15 desde tu casa

* Las razones por las que Apple dice que NUNCA debes poner a secar un iPhone con arroz si se mojó