Gabriel Soto: “No me preocupa que las personas me fallen”

Fue el pasado martes cuando Gabriel Soto subió una comunicado a su historia de Instagram para informar que su relación sentimental al lado de Irina Baeva ya llegó a su fin. Desde ese momento, el actor pidió respeto para atravesar esta situación y ha preferido mantenerse en silencio.

Sin embargo, en horas de la madrugada de este viernes decidió compartir un mensaje que es bastante llamativo y se trata nada más y nada menos que de esa persona ideal que muchos piensan que debería ser para toda la vida. Sin duda alguna generó inquietud en las redes sociales, debido a que no ha transcurrido ni una semana de anunciar que se encuentra soltero otra vez.

El actor Gabriel Soto subió una historia a su perfil de Instagram y podría estar verse vinculado con lo que está viviendo tras su separación. | Foto: Instagram @gabrielsoto. Crédito: Cortesía

“Un día dejé de preocuparme por la idea de que el amor debe durar toda la vida. Entendí que el amor dura lo que tiene que durar. A veces se va más pronto de lo que hubiéramos querido, a veces es como una estrella fugaz, a veces tarda en llegar y a veces también tarda en irse. Ya no me preocupa que las personas me fallen porque comprendí que esa es la manera en que el universo elimina de tu vida lo que no es para ti”, dice el escrito.

Este mensaje ha generado un gran impacto entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y admiración hacia él por mantenerse fuerte en medio de las adversidades. Sin duda, esta actitud positiva y de fe es un ejemplo para todos, recordando la importancia de mantener la esperanza y la confianza en momentos difíciles.

Daniella Navarro opinó fuertemente de la separación de Gabriel Soto

Daniella Navarro rechazó la misiva que envió el actor, debido a que considera que esos valores que está pidiendo simplemente no serían implementados por el mexicano: “Él exige respeto (refiriéndose al comunicado enviado), pero el primero que falta el respeto es Gabriel Soto“.

La actriz de origen venezolano no terminó su intervención sin antes agregar: “Yo les voy a decir una cosa, la gente dice que Irina está pagando, que es un karma. El karma de todas las mujeres que pasan por la vida de Gabriel Soto es el mismo Gabriel Soto porque les voy a decir algo niñitas y digo niñitas porque ya las adultas pasamos por todas estas cosas y ya no hacemos esas bobadas, toda amante que se convierte en señora recuerden que el papelito de amante queda libre”.

