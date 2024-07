Geraldine Bazán opinó de la ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto

Geraldine Bazán expresó que la noticia de la separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva no le sorprendió debido a que no habrían estado pasando por un buen momento. Aseguró que respeta la decisión de ambos y que su prioridad seguirán siendo sus hijas, por lo que espera que la situación se maneje de la mejor manera posible para el bienestar de todos.

“La verdad es que no tengo absolutamente nada que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco muchísimo el interés. No, nada, era lo que ya sabíamos (ella y sus hijas)“, dijo en exclusiva para el programa de televisión ‘Hoy’.

La actriz destacó que ella se encuentra enfocada en su carrera y en su vida, y que ha aprendido a dejar atrás el pasado para avanzar y seguir adelante. Señaló que su prioridad es ser una buena madre para Elissa Marie y Alexa Miranda y que siempre estará dispuesta a apoyarlas en todo momento.

Bazán concluyó la entrevista con un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores por el apoyo y el cariño que siempre le han demostrado. Se mostró optimista ante el futuro y confiada en que vendrán cosas buenas para ella y para su familia.

El reportero no dudó en preguntarle si era una situación que veía venir, a lo que ella le respondió: “Pues no lo sospechaba, lo sabía”. Ante las insistencias del periodista ella prefirió despedirse: “Gracias, no se pierdan La Señora García muy pronto y estoy muy contenta de volver a lo mío, la verdad”.

Geraldine Bazán sobre la forma en la que trataba Gabriel Soto a Irina Baeva

Durante un encuentro con la prensa, a Geraldine le preguntaron si era cierto que Gabriel trataba mal a Irina y ella respondió: “No tengo nada, absolutamente, nada que opinar de temas que no tengan que ver conmigo. De otros temas no tengo, absolutamente, nada que decir, ningún tipo de comentario. Se los agradezco mucho”.

“No soy yo la que tiene de decir (como se encuentra); sé que (Gabriel) está bien. Gracias a todos por el interés, está bien. Obviamente, sabemos absolutamente todo; las niñas están tranquilas. Seguirá estos días haciéndose los exámenes que hay que hacerse. Afortunadamente, es un hombre muy fuerte, siempre ha sido muy sano y, bueno, a veces son cosas de salud. (Elisa y Alexa) están pendientes de su papá”, expresó.

Sigue leyendo:

· Geraldine Bazán demandó a quienes hablaron mal de ella en radio

· Geraldine Bazán habló del trato que Gabriel Soto le da a Irina Baeva

· Irina Baeva acaba con las especulaciones por Gabriel Soto agarrar por la cintura a Geraldine Bazán