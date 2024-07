Julio César Chávez Jr. no teme a la edad: “Lo mejor está por venir”

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. sigue enfocado en poder recuperarse de la mejor manera posible en sus capacidades deportivas para poder regresar a los cuadriláteros y demostrar que superó todos los problemas con las adicciones que atravesó estos últimos años; ante este esto recordó cuando el también mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez noqueó a Manny Pacquiao a sus 39 años.

Estas declaraciones las realizó el peleador de 38 años durante una entrevista ofrecida con Jorge Ebro, donde destacó que desea volver por todo lo grande luego de estar alejado de los cuadriláteros desde hace casi tres años y colocó a Dinamita como ejemplo para asegurar que la edad no es un impedimento para ningún atleta que se mantenga saludable.

“Márquez a los 41 noqueó a Pacquiao (fue a los 39 años). Digo, quizá lo mejor de mí está por darse. Creo que siempre tuve cualidades, pero nunca tuve la disciplina que tengo ahorita, entonces vamos a ver qué es lo que pasa”, expresó.

Julio César Chávez Jr. viene de estar por varios meses en una clínica de rehabilitación luego de cumplir una condena impuesta por un juez en los Estados Unidos; afirmó que el boxeo representa todo para él y por ese motivo espera poder volver al ring con un combate que demuestre de lo que está hecho para alcanzar así una cómoda victoria.

“En este momento (el boxeo) es todo, se gana dinero, sobre todo es una gran oportunidad para tener salud en la vida. El entrenar, el correr, me siento tan bien que al momento de sentirme bien vienen las ganas de querer pelear. No es por una cosa o por otra, es como un desafío mío, de que yo me pruebo en el gimnasio y digo, a lo mejor ya estoy grande, pero me siento bien hoy día y digo, ‘a lo mejor me faltó dar algo’”, resaltó el mexicano.

Para finalizar, Julio César Chávez Jr. aseguró que la pelea de este sábado contra Uriah Hall será todo un completo desafío, por lo que espera aprovechar las oportunidades que le permita su rival para buscar el nocaut.

“Un desafío de volver a boxear después de todo lo que me pasó y como que es una motivación grande, porque he ganado mucho dinero y he tenido peleas grandes, pero esta tiene un significado especial por todo lo que me pasó. Creo que si lograra dar una gran actuación y ganar convincentemente, creo que he ganado campeonatos del mundo, he hecho cosas buenas en el box, pero esto me catapultaría que la gente me dejara en un lugar que sido un buen peleador”, concluyó.

