Pitbull Cruz: “Todos quieren la revancha menos ‘Tank’ Davis

El boxeador mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz sorprendió a todos sus aficionados al revelar que está más que interesado en lograr la revancha contra el estadounidense Gervonta Davis y que todos los involucrados en ambos equipos también desean el mismo objetivo y así lograr un histórico enfrentamiento entre ambos; a pesar de esto detalló que el único inconveniente es la negativa del propio ‘Tank’ en llegar a un acuerdo para volver a verlo en el cuadrilátero.

Estas declaraciones las realizó el peleador durante una entrevista ofrecida por el peleador para Izquierdazo, donde detalló que todo está preparado para volver a verse las caras en el ring contra Gervonta. Sin embargo el peleador norteamericano no ha querido aceptalar y esto es lo que ha retrasado que se lleve a cabo la ansiada revancha.

“Ya dijo Sean Gibbons, que es mi promotor, yo que soy el peleador, Manny Pacquiao Promotions, el mismo Manny Pacquiao, que somos el equipo, la queremos. Al Haymon, de PBC, la quiere y ha dicho que sí, Calvin Ford (entrenador de Davis) ha dicho que sí. Entonces el único que no ha querido y no ha aceptado ha sido el propio Tank”, expresó Cruz.

El enfrentamiento entre estas dos figuras del pugilismo se enfrentamiento en diciembre de 2021, fecha en la que el Pitbull Cruz retó a Gervonta Davis por el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y a pesar que el estadounidense se consagró con la victoria por decisión unánime, el mexicano demostró un sorprendente nivel con el que evitó ser noqueado; desde ese momento el azteca ha ganado mucho más protagonismo en la escena competitiva hasta levantar recientemente el título súper ligero de la AMB en este 2024.

“Ya no está de nosotros, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para que se pueda realizar. No depende de nosotros, si no del equipo de Tank, también de mi promotor y que se pueda llegar a dar la segunda parte de esa pelea”, agregó el Pitbull en sus declaraciones.

Recientemente Cruz afirmó que desea lograr la unificación de sus títulos en el peso súper ligero para demostrar que se encuentra en la élite de este deporte y ya trabaja en llegar a un acuerdo con los diferentes monarcas de cada una de las organizaciones en esta división.

