Los Dodgers serían el primer candidato a quedarse con Juan Soto de no continuar en los Yankees, según reportes

La temporada de Juan Soto con los New York Yankees está siendo una de las mejores este año. El toletero dominicano ha rendido de excelente manera desde su llegada al Bronx para este 2024.

Pero la estancia de Soto en la Gran Manzana podría no extenderse más allá de 2024. Y es que el joven pelotero será agente libre a final de temporada y hasta el momento no hay ningún acuerdo entre las partes para que se quede en Nueva York.

Incluso los más recientes reportes del New York Post que reveló el periodista Jon Heyman. Aseguran que Soto tendría varias franquicias dispuestas a negociar un gran contrato de no concretar nada con los Yankees. Siendo Los Ángeles Dodgers la más interesada.

Juan Soto figura entre los jugadores que más jerseys han vendido esta temporada. Crédito: AP

“Siempre son una amenaza y no creo que su derroche de 1,400 millones de dólares en el invierno signifique que ya no tienen dinero. Rara vez dejan pasar la oportunidad de jugar al menos para los más grandes y mejores”, apunta el reporte de Heyman en el New York Post.

Esta información deja entre ver que si los Yankees titubean para negociar con Soto, otras franquicias estarían prevenidas para concretar una incorporación desde la agencia libre.

Y es que Heyman además asegura que no solo los Dodgers tendrían el dinero y la intención de ir por soto. Sino otras tres franquicias también están en la misma situación.

New York Mets, Boston Red Sox y Philadephia Phillies serían los tres equipos que podrían darse el lujo de ofrecerle a Soto un millonario contrato. El cual algunos especialistas afirman que pudiera estar entre los 500 y 700 millones por 10 u 11 temporadas.

Soto quiere jugar con Ohtani

Este reporte del interés de los Dodgers por Soto se avivó aún más cuando en el reciente Juego de Estrellas el dominicano aseguró que le encantaría compartir equipo con Shohei Ohtani algún día.

“Shohei Ohtani sería uno de los jugadores con quien me gustaría jugar. Él fue a la Liga Nacional y yo fui a la Liga Americana, así que es complicado”, señaló Soto.

