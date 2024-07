NASA confirmó que un meteoro voló sobre Nueva York y se desintegró a 38,000 mph

La Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) confirmó que un meteoro voló sobre la ciudad de Nueva York moviéndose a 38,000 millas por hora antes de descender en un ángulo pronunciado y desintegrarse la mañana del martes.

Varias personas dijeron haber sentido un temblor y/o visto una bola de fuego en el cielo. El portal de la Sociedad Estadounidense de Meteoros muestra alrededor de 20 informes de bolas de fuego en Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut, con reportes adicionales en Delaware, Pensilvania y Maryland entre las 10 a. m. y el mediodía del martes, resaltó NBC News.

Originalmente la NASA había considerado el hecho en una “estimación preliminar y no finalizada” mientras continuaba recopilando datos e informes. La agencia espacial luego confirmó que el meteoro se originó sobre la ciudad de Nueva York y se movió hacia el oeste, Nueva Jersey. También aumentó la velocidad de movimiento de 34,000 a 38,000 mph.

La NASA explicó que no rastrea meteoros de este tamaño pequeños lejos de la Tierra “por lo que el único momento en que sabemos de ellos es cuando golpean la atmósfera y generan un meteoro o una bola de fuego”.

“Tienes que tener uno lo suficientemente brillante y tiene que estar justo sobre Nueva York para captar toda esa atención. Las bolas de fuego diurnas son bastante raras y los neoyorquinos pudieron ver una esta mañana”, dijo el martes Bill Cooke, de la Oficina de Meteoroides de la NASA.

La agencia espacial estimó originalmente que el meteoro había pasado sobre la Estatua de la Libertad antes de desintegrarse a 47 kilómetros sobre el centro de Manhattan sin producir meteoritos. Luego actualizó esa información tras recibir más relatos de testigos presenciales.

Varios residentes del área triestatal informaron haber sentido un temblor o haber escuchado un fuerte estruendo el martes por la mañana. Los informes llegaron a las redes sociales poco después de las 11 a.m. y algunos usuarios dijeron que sintieron como un terremoto y otros creyeron haber escuchado un trueno. Algunos de los informes incluyeron partes del norte de Nueva Jersey, Brooklyn y Queens.

La página del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) no tuvo ningún registro en sus mapas que muestran terremotos recientes de magnitud 2.5 o superior. Un portavoz dijo que recibió informes de temblores en el noreste de Nueva Jersey y Staten Island el martes, pero “un examen de los datos sísmicos en el área no mostró evidencia de un terremoto. El USGS no tiene evidencia directa de la fuente del temblor”. También se pensó que la actividad militar simultánea en el área podía haber sido la causa del temblor o ruido que sintieron los residentes.

2024 ha sido un año bisiesto y acontecido en fenómenos naturales. En mayo el planeta Tierra pasó por la mayor tormenta solar en décadas, fenómeno que causa serias perturbaciones geomagnéticas, pero también ofreció un espectáculo de auroras boreales en Nueva York y otros estados del país.

En abril otros fenómenos naturales en Nueva York y el área triestatal incluyeron una racha de cientos de temblores y un eclipse solar total.