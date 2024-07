Un nuevo portal digital ayuda a buscar opciones de cuidado infantil gratuitos o de bajo costo en NY

El Estado de Nueva York lanzó la herramienta digital ny.gov/childcare para ayudar a que las opciones de cuidado infantil gratuito o de bajo costo sean más accesible para la familias elegibles a estos programas de asistencia. Aunque si reside en la Gran Manzana y desea presentar su solicitud en línea, debe hacerlo a través de MyCity.

El nuevo portal estatal facilita la solicitud al Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP), que cubre al menos el 90 por ciento de los costos semanales de cuidado infantil del precio del mercado, para la mayoría de los grupos familiares elegibles.

CCAP es un programa estatal que ayuda a las familias trabajadoras de Nueva York a pagar el cuidado infantil. Si bien la elegibilidad se basa en múltiples factores, incluidos los ingresos y el tamaño de la familia, muchos más pueden calificar para CCAP, si el ingreso de su hogar es igual o inferior al 85% del ingreso medio estatal.

Actualmente, el 85% del ingreso medio estatal para una familia de cuatro personas es de aproximadamente $108,000.

Eso significa que la mayoría de las familias de cuatro personas elegibles, pagarán no más de $15 por semana, lo que les ahorrará a las familias miles de dólares en costos anuales de cuidado infantil.

Este programa ya ofrece cuidado infantil gratuito o de bajo costo a aproximadamente 100,000 familias en todo el estado.

Sin embargo, los funcionarios estatales estiman que cientos de miles de personas probablemente sean elegibles para el CCAP.

“Como primera madre gobernadora de Nueva York, comprendo de primera mano los desafíos del cuidado infantil y espero ver que este programa transformador llegue a más padres y niños”, comentó la gobernadora Kathy Hochul.

Esta iniciativa sigue a la inversión estatal y federal de $1,8 mil millones en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil asegurada por la mandataria estatal en el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2025.

¿Cómo aplicar?

Como explica el portal ny.gov/childcare no se pueden realizar solicitudes para la ciudad de Nueva York a través del portal de solicitudes de asistencia para el cuidado infantil. Tampoco se pueden realizar solicitudes para el condado de Schenectady a través del portal de solicitudes de asistencia para el cuidado infantil.

Si recibe Asistencia Temporal o está solicitando cuidado infantil en lugar de Asistencia Temporal, Cuidado Infantil de Transición u otros servicios como Asistencia Pública, SNAP, debe completar la Solicitud de Ciertos Beneficios y Servicios del Estado de Nueva York (LDSS).

Este formulario también se puede obtener en su LDSS.

Además se aclara, que si usted es un padre de crianza que busca asistencia para el cuidado infantil de un niño de crianza, o tiene un caso de servicios de protección o prevención, comuníquese con su trabajador social del LDSS para coordinar los servicios.

Si presenta la solicitud como cuidador que no es padre y no tiene responsabilidad financiera por el niño que necesita asistencia para el cuidado infantil, como un nieto, sobrina/sobrino o un niño no relacionado, no incluya sus ingresos. Sólo debe proporcionar los ingresos del niño en la solicitud. Si no está seguro de tener responsabilidad financiera, proporcione información sobre sus ingresos como si la tuviera.

Si está registrado y participa en el Programa de Confidencialidad de Dirección, comuníquese con su LDSS para solicitar servicios mediante una solicitud impresa.

Si no puede solicitar CCAP en línea, puede completar una solicitud impresa.