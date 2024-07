Aleska Génesis le responde a Maripily Rivera

Maripily Rivera aseguró ayer que Aleska Génesis visitó Puerto Rico sin considerar que su paso por la isla durante el desfile de “San Juan Moda” y para el estreno de la obra “La Casa de Maripily ¡Se Vale Tó!”, lo único que lograría era opacar el brillo y el éxito tanto de Clovis Nienow como el de Rodrigo Romeh. Así mismo desestimó que el público boricua la haya recibido con cariño o entre aplausos, alegando que todos saben y recuerdan cual fue su trato dentro de La Casa de los Famosos 4.

Maripily, Adame, Romeh y Clovis cosechan las mieles del éxito

Después de todas estas declaraciones de Maripily, las cuales no sólo realizó durante un live junto a Rodrigo Romeh en Instagram, sino también en el programa de “Molusco TV”, Aleska Génesis no lo dudó e hizo uso de sus redes sociales para contestarle al “Huracán Boricua”, prácticamente desmintiendo su versión de los hechos y poniendo a Clovis como testigo de sus palabras.

En primera instancia, Aleska compartió un video en el que se puede ver directamente su entrada al recinto en donde se expondría la primera función de la obra, y se puede ver cómo hay gente que la saluda con entusiasmo y se toman fotografías con ella.

¿Puerto Rico recibió con cariño a Aleska Génesis?

Luego además escribe el siguiente mensaje: “MP -Maripily- hace unos días en una llamada delante de Clovis habló conmigo, nos perdonamos, me dijo que me esperaba en PR -Puerto Rico- y que hasta cenáramos juntas para dejar todo atrás porque ella es una mujer de perdón”.

“No entendí que cambió al yo llegar a la isla”, exclama la venezolana. “De Igual manera le deseo todo el éxito del mundo. Yo solo fui a apoyar a mi novio y a sus compañeros en la obra y me voy feliz por el amor que me dio Puerto Rico“.

Aquí el video con el que Aleska intenta demostrar que sí vivió un recibimiento bonito por parte de los presentes:

Es importante señalar que aquí la persona que realmente está en problemas, de alguna manera, es el mismo Clovis, porque Aleska se encargó de dejarlo como aval de su palabra en este mensaje. Él fue testigo de esta conversación y ahora muchos querrán escuchar de su boca cuál es la verdad detrás de todo el asunto.

Una manera salomónica de arreglar esto sería decir que él no tiene nada que agregar y que al final cada quien es responsable de lo que hace y dice, que al final del día esto es un tema entre ellas y que él ahí no se mete. Con una respuesta como esta se excluye de la narrativa y de paso no queda bien con nadie, pero al menos no toma partido aparente.

Sigue Leyendo más de Aleska Génesis, Maripily Rivera y de La Casa de los Famosos aquí:

· La Casa de los Famosos: Diferencias entre Telemundo y Televisa

· Aleska llega a Puerto Rico: ¿Habrá cara a cara con Maripily?

· Alana Lliteras se pone en manos de Rodrigo Romeh