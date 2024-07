Christian Nodal habría ganado demanda a Cazzu para reducir la manutención a su hija

El pleito post-relación entre los cantantes latinos Cazzu y Christian Nodal parece no cesar. Y es que luego de que en días anteriores se revelara que la argentina estaba buscando a toda costa que su hija junto al intérprete de “Botella tras Botella”, Inti, no obtuviera la nacionalidad mexicana, se ha difundido que el artista nacido en Sonora ganó una demanda a su ex pareja respecto a la cantidad de manutención que brindará a su hija.

De acuerdo con lo revelado hasta el momento, Cazzu habría exigido al papá de su hija el pago de $135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención de Inti, quien llegó a la vida de los artistas en el mes de septiembre de 2023.

Sin embargo, y según lo mencionado por una fuente cercana a la pareja, al actual novio de Ángela Aguilar le pareció exagerada la cantidad solicitada por la artista sudamericana por lo que decidió hacer “frente” a la demanda.

Ante dicha acción, el cantante mexicano, de acuerdo con lo difundido, habría ganado dicha disputa, logrando reducir los $135 mil dólares exigidos a $7 mil dólares mensuales.

#ÁngelaAguilar sorprende con su cambio de look ¿Está copiando a #Cazzu?



La menor de la Dinastía Aguilar compartió un video donde se le ve un nuevo look. La cantante mantuvo su característico corte de cabello, sólo que esta vez lo lleva más corto de lo usual.#LaVibra #Nodal pic.twitter.com/rqmsiKjW9j — La Vibra (@LaVibraUS) July 16, 2024

Christian Nodal y Cazzu continúan en disputa

Previo a la reciente información divulgada, diversos medios revelaron que el cantante mexicano, de acuerdo con el Código Civil Federal, tendría que destinar cerca del 15% de sus ingresos a su bebé.

Sin embargo, y debido a la supuesta demanda interpuesta por la argentina, todo hace indicar que la ex pareja se encuentra en plena disputa respecto a diversos aspectos en la crianza de su hija.

En días anteriores, y como una muestra más de conflicto que existe entre Nodal y Cazzu, el periodista Javier Ceriani, del programa “Chisme No Like”, mencionó que la intérprete de “Loca” estaría buscando, por todos los medios, que su hija no obtuviera la nacionalidad mexicana debido a que solo considera a Inti como argentina.

Según lo mencionado por Ceriani, quien habría obtenido la información de las amigas de la cantante sudamericana, Cazzu también quiere evitar esta acción por el complicado proceso burocrático así como la marcada distancia que existe entre su actual residencia, Argentina, y México.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha manifestado al respecto.

¡Al estilo mexicano! 🇲🇽🤠🇮🇹 Soprende #ChristianNodal con sesión de fotos en #Italia.



📸: Christian Nodal pic.twitter.com/LsWLNvlG5O — quiero tv (@quierotv_gdl) July 20, 2024

Luego de su paso por Europa, donde se convirtió en el primer cantante del regional mexicano en visitar el viejo territorio, Christian Nodal volverá al continente americano para continuar con su gira, “Pal’ Cora Tour 2024”, en el mes de septiembre en los Estados Unidos.

