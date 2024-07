Revelan que Cazzu no quiere que su hija tenga la nacionalidad mexicana

La ruptura entre Christian Nodal y Cazzu, anunciada hace unos meses a través de redes sociales, ha “arrojado” un nuevo problema entre la ex pareja que involucra a su hija en común: Inti.

Y es que de acuerdo con lo revelado por el periodista Javier Ceriani, del programa “Chime No Like”, la cantante argentina buscaría que Inti no obtenga la nacionalidad mexicana, la cual tiene por derecho gracias a su padre.

Según lo mencionado por Ceriani, las amigas de Julieta Cazzuchelli, nombre real de la trapera, revelaron que la intérprete de “Brinca” no quiere, “por nada del mundo”, que su hija sea mexicana.

Aparente y alegadamente hay mucho problema para que Cazzu e Inti viajen, porque hay mucho problema de papeleo. Según el círculo íntimo de amigas de Cazzu, ella jura y perjura que jamás lo permitirá, porque Cazzu no quiere que su hija Inti sea por nada en el mundo mexicana, porque la niña es argentina” Javier Ceriani – Periodista

Cazzu no quiere que su hija sea mexicana

La decisión de Cazzu de evitar “a toda costa” que su hija obtenga la nacional mexicana, además de la serie de obstáculos administrativos, también podría deberse al presunto resentimiento que tiene la cantante hacia Nodal, quien reveló de manera pública su romance con Ángela Aguilar solo unos días después de haber terminado su relación con la argentina.

Y es que a pesar de que la misma sudamericana publicara un mensaje en sus redes sociales, posterior a la revelación de su ruptura con Nodal, en donde mencionaba que había dado la “vuelta a la página” y que solo quería avanzar, su presunta decisión dejaría en claro que aún mantiene recelo ante su ex pareja.

Respecto al intérprete de “Botella tras Botella”, este ha sido severamente criticado en redes sociales por presuntamente no mantenerse al pendiente de su hija, quien se encuentra junto a Cazzu en Argentina.

En diversas plataformas, decenas de usuarios han recriminado al nacido en Sonora que ha preferido compartir imágenes de su nueva mascota, un perro raza cocker llamado “Chichí”, y hablar sobre el amor que tiene sobre él, que publicar imágenes de su hija como lo hacía antes de su rompimiento con Cazzu.

Sobre la cantante argentina, quien no se ha pronunciado respecto a esta reciente noticia, se revelaron diversas imágenes, en redes sociales, en donde mostró su nuevo tatuaje así como un estilo diferente de cejas.

Lo anterior, aunque no fue compartido por la misma artista en sus plataformas oficiales, generó toda clase de reacciones entre sus fans, quienes mencionaron que la cantante se ha olvidado completamente de Nodal y ahora solo está enfocada en su carrera y su hija.

