Qué hizo que Donald Trump se moviera antes de que una bala pasara cerca de su cabeza

Un ligero movimiento de cabeza evitó que una bala impactara en la cabeza del expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump hace una semana. El propio político reveló detalles del atentado que sufrió durante un mitin en Pensilvania el pasado sábado y que causó fuerte cuestionamiento sobre el actuar del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Las imágenes que muestran lo cerca que estuvo de ser impactado son impresionantes y el magnate así lo confirmó durante su discurso en la Convención Nacional Republicana.

Trump, que agradeció a los estadounidenses por el amor que dice le han brindado y el apoyo después del intento de asesinato, precisó que la bala del asesino, identificado como un joven de 20 años llamado Thomas Crooks, pasó solo a un cuarto de pulgada de su cabeza.

Y, aunque en esta ocasión dio detalles por primera vez del hecho, aseguró que no volverá a hablar del tema porque para el republicano esto resulta doloroso.

• Joven que intentó asesinar a Trump usó un dron para obtener imágenes del mitin

“Era un día precioso, cálido, en el gran estado de Pensilvania, en el condado de Butler, la música tocaba altamente y la campaña estaba muy bien. Fui al escenario y el grupo cantaba de manera contenta, todos estaban muy contentos“, manifestó.

El exmandatario dijo que comenzó a hablar fuertemente porque en ese momento exponía el “gran trabajo” que hizo sobre la migración en la frontera sur de Estados Unidos y que afirmó que se sentía orgulloso por los resultados que logró.

¿Qué hizo que Donald Trump se moviera mínimamente?

Donald Trump explicó que detrás de él había una pantalla grande que desplegaba un gráfico sobre los cruces en la frontera de Estados Unidos durante su mandato. Según el republicano, las cifras que mostraba eran absolutamente sorprendentes.

Vista aérea del sitio donde Donald Trump resultó herido. Foto: Gene J. Puskar / AP

“Para poder ver el gráfico comencé a voltearme hacia la derecha y estaba listo para girar un poco más, y tuve la suerte de no hacerlo. Escuché un ruido de silbato rápido y algo que me dio bien duro en el oído, en la oreja derecha, y me dije a mí mismo ‘¡qué fue eso!’. Llevé la mano derecha a la oreja, la bajé y estaba ensangrentada, había sangre por todos los sitios”, narró.

• ¿Por qué Trump dice que la próxima convención republicana podría ser en Venezuela?

Inmediatamente supo que era algo grave y que estaba bajo ataque.

“En un solo movimiento me tiré al piso. Las balas continuaban volando. Los agentes del Servicio Secreto tan valientes corrieron al escenario, personas maravillosas, corrieron gran riesgo. Se tiraron encima de mí para que yo estuviese protegido, había sangre por todos los sitios y me sentí muy seguro porque yo tenía a Dios a mi lado, lo sentí”, expresó.

Lo sorprendente, destacó el candidato republicano, es que si no hubiese movido su cabeza, la bala del joven habría dado en su blanco. “Y yo no estaría aquí esta noche”, comentó ante el público conmovido.

Sigue leyendo:

• Donald Trump es otra persona desde el atentado en Pensilvania, afirma congresista

• Thomas Mathew Crooks: tenía explosivos y otros datos del atentado contra Donald Trump

• Nicolás Maduro se compara con Donald Trump: “Yo también fui víctima de un atentado”