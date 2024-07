Romário es claro y contundente con Brasil: “Si no juegan para Neymar están jodidos”

Atrás parece haber quedado aquella selección brasileña temida por todos y que no paraba de ganar. Pues en la actualidad la Canarinha pasa por un momento deportivo difícil en el que no ha podido encontrar nuevamente su más alto nivel.

Uno de los protagonistas de aquella Brasil de los años 90 y que llegó a levantar la Copa del Mundo en 1994 es Romário. El delantero anotó cinco goles en aquella edición y se llevó el premio al Mejor Jugador del torneo.

Recientemente la leyenda de la selección dio su opinión sobre la actual Brasil y fue muy contundente al respecto. Pues incluso dio la “solución” a los problemas de la pentacampeona del mundo. Esto en el marco de la celebración de los 30 años del cuarto campeonato del mundo de Brasil de 1994.

Y es que según el campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos 1994 la selección debe hacer lo posible para jugar para Neymar. Capitán y máxima figura del equipo, solo así Brasil podrá volver a ganar algo, según el exjugador.

“Si no juegan en la selección de Neymar, Brasil no será campeón. Él ya jugó en tres Mundiales. Es el tipo que marca la diferencia. Hasta que Brasil no entienda que tiene que jugar para Neymar van a estar jodidos“, expresó contundentemente el ex delantero.

Neymar Jr. aún se encuentra recuperándose de su lesión. Crédito: AP

Por ahora Neymar se encuentra recuperándose de una fuerte lesión de ligamentos cruzados que lo ha mantenido alejado de las canchas desde octubre. Es por eso que el astro del Al Hilal se perdió la Copa América con Brasil.

Por otro lado Romário también aprovechó para mostrar su apoyo al entrenador de turno de la selección Dorival Júnior. Quien ha recibido comentarios negativos luego de la eliminación de Brasil en cuartos de final de la Copa América.

“Apoyo al entrenador, no importa de dónde sea. Si hay jugadores en Brasil mejor que en Europa, hay que convocarlos, pero todos quieren tener su oportunidad. El fútbol siempre ha sido así, especialmente en lo que respecta a la selección. Tengo fe en Dorival, pero espero que tome mejores decisiones en las próximas convocatorias”, explicó.

