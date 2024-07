Chiquis Rivera: ¿cómo se siente luego de su boda con Emilio Sánchez? 

La cantante Chiquis Rivera visitó México luego de casarse en Las Vegas con el fotógrafo Emilio Sánchez, en una sencilla ceremonia que contó con sus familiares y amigos más allegados.

En su encuentro con los reporteros de distintos medios de comunicación y programas dedicados al entretenimiento, la ‘Abeja Reina’ habló sobre cómo se siente luego de esta nueva boda. “Más enamorada y más relajada”, comentaba a los periodistas.

También reveló que quería algo íntimo junto a sus hermanos, otros familiares y amigos. “Fue algo muy bonito, hermoso”, aseguró acerca de la ceremonia y posterior celebración.

Un momento que recordó con mucha picardía fue cuando se les quedó en casa el anillo de Emilio, pero gracias a su hermana pudieron tenerlo en la boda.

La boda de Chiquis Rivera con Emilio Sánchez: otros detalles

La exclusiva de la ceremonia no la vendieron a ningún medio, pero sí lograron grabar muchos detalles y adelantó que probablemente algún día compartan las imágenes con la gente. “Habíamos decidido que fuera más privado”, explicó la intérprete de ‘Entre Besos y Copas’.

En la entrevista, la hija de Jenni Rivera indicó que este momento ha sido especial porque lo vivieron luego del aborto espontáneo que sufrió hace unas semanas. “Ya estábamos comprometidos, pero que sentimos que ya, que era la persona para mí y obviamente los dos pasamos por un momento muy triste”, confesó.

Reconoció que pese a esto, las cosas se han ido realineando, no solo en su vida amorosa, sino también en el ámbito profesional. “Dios sabe por qué y cuando hacen las cosas y no me quejo, hago lo posible de no quejarme”, contó.

Chiquis Rivera también habló de cómo puso una foto de su madre para recordarla. Al igual que sonó cuando caminaba al altar una canción que a Jenni Rivera le gustaba mucho.

La luna de miel de los recién casados será a final de año, por temas de agenda de ambos.

La artista también hizo comentarios acerca de la entrega de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a su mamá, un reconocimiento que siente que se lo merecía por la trayectoria y aportes que hizo a la música.

Sigue leyendo:

· Famosos reaccionan a la boda de Chiquis Rivera y Emilio Sánchez

· Chiquis Rivera se casó en Las Vegas

· ¿Chiquis Rivera se casó? Las fotos por las que aseguran que ya hubo boda