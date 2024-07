¿Chiquis Rivera se casó? Las fotos por las que aseguran que ya hubo boda

Aseguran que la cantante Chiquis Rivera se casó este fin de semana en Las Vegas en una íntima ceremonia junto a su ahora esposo, el fotógrafo Emilio Sánchez.

En las redes sociales publicaron una imagen en la que se ve a la ‘Abeja Reina’, vestida de novia, frente a su amor. Además, una decoración sencilla acompaña a la pareja que asume una nueva etapa en su relación.

Además de esto, en la cuenta en Instagram @chicapicosaa subieron un video en el que se ve a la intérprete de ‘Entre besos y copas’ celebrar en una discoteca de la ciudad.

Luciendo un vestido blanco y sentada en las piernas de su esposa, Chiquis Rivera se mostró con la personalidad fiestera que le caracteriza.

En una de las pantallas del lugar felicitaban a los esposos por su matrimonio: “Felicidades, Chiquis y Emilio”. Además, algunas meseras alzaban botellas con luces para amenizar a los asistentes.

Por ahora se desconoce qué familiares de la hija de Jenni Rivera acudieron a la boda, un punto importante, teniendo en cuenta las diferencias que durante largo rato han tenido dentro de este clan de famosos.

La boda de Chiquis Rivera llega en un momento especial

Esta unión representa un hecho especial para la pareja, luego de la difícil situación que vivieron hace unas semanas, cuando anunciaron que la artista sufrió un aborto espontáneo.

“Apenas me di cuenta hace como 2 semanas, estábamos muy emocionados, obviamente, pasó naturalmente”, dijo el 2 de junio.

Además de eso, explicó: “Durante el soundcheck tenía dolores, como cólicos, y yo pues tenía siete semanas de embarazo y me preocupé porque sí estaba como sangrando poquito cuando aterricé aquí, en Albuquerque, pero hablé con mi doctora y me dijo que no me preocupara, que me la llevara suave, que no brincara en el escenario”.

Luego explicó cómo se enteró de que había perdido al bebé: “No podía ni caminar, me llevaron a la sala de emergencias y es donde me di cuenta de que desafortunadamente tuve un aborto espontáneo”.

