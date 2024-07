Chiquis Rivera revela las cosas que salieron mal el día de su boda

Tras algunas semanas de haberse casado en Las Vegas con su novio Emilio Sánchez, Chiquis Rivera reveló varias de las cosas que no salieron tan bien como ella lo hubiera querido, y compartió detalles al respecto.

Chiquis Rivera se casó en Las Vegas

Durante uno de los episodios más recientes de su podcast ‘Chiquis & Chill’, la hija de Jenni Rivera dio a conocer que hubo una serie de percances, tanto antes como después de la celebración, y señaló que quien logró calmarla fue su pareja.

“Para empezar se me olvidó el anillo de bodas de Emilio en el hotel, pero mi hermana Jenicka nos salvó gracias a que ella se fue un poco más tarde del lugar y pudo recogerlo. Luego mi maquillista llegó dos horas tarde por un retraso con su vuelo, yo empecé a entrar en crisis porque la ceremonia ya iba a empezar”, relató la cantante.

Chiquis Rivera también habló de la extraña situación que vivieron ella y su esposo, en la que aseguró pudieron haber perdido la vida.

“Después de la boda nos fuimos a un club donde me divertí mucho, pero al regresar, nos quedamos atrapadas 20 personas en un elevador por dos horas y media, pudimos haber muerto por la falta de oxígeno, pero gracias a Dios no pasó. Tuve que relajarme porque Emilio sufre de ansiedad, si no estaba tranquila, él se iba a asustar. Así que definitivamente será una boda para recordar, porque podríamos haber muerto ese mismo día”, agregó Chiquis.

Para finalizar, la cantante confesó que se siente sumamente agradecida con su marido por ayudarla a controlar sus nervios y señaló que después de los problemas disfrutó de una buena fiesta con música y la compañía de sus seres más cercanos.

“El amor que estoy experimentando en este momento siento que Dios me lo envió para que pueda creer y sé cómo se siente porque Emilio ha sido muy paciente, gentil y cariñoso, incluso en mis momentos más feos. Esa es la estabilidad que mi vida necesita. No quiero entrar en detalles, pero es algo hermoso lo que estoy experimentando”, finalizó Rivera.

Sigue leyendo más de Chiquis Rivera:

· Chiquis Rivera muestra sus curvas con ropa interior casi imperceptible

· Famosos reaccionan a la boda de Chiquis Rivera y Emilio Sánchez

· Chiquis Rivera se casó en el ARIA Resort & Casino