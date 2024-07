Arrestan a mujer de Pensilvania que presuntamente disparó a un bebé a quemarropa

Dominique Billips, una mujer de Pensilvania de 28 años, ha sido detenida tras presuntamente disparar a quemarropa a un bebé y su familia, hiriendo al menor de siete meses en la pierna mientras gritaba obscenidades. La mujer enfrenta un cargo de asalto agravado, según informaron las autoridades locales de Filadelfia y el medio WCAU, afiliado a NBC.

El escalofriante incidente fue captado por cámaras de vigilancia y divulgado por la policía en un intento por identificar y detener a la agresora. En el video se puede observar a Billips acercándose a los padres del bebé y disparando dos veces.

El padre, en un acto de desesperación, huyó dejando atrás a la madre y al bebé en su cochecito. Billips, sin mostrar remordimiento, se aproximó nuevamente y disparó un tercer tiro a quemarropa hacia la madre y el bebé.

La madre, en un grito de desesperación, exclamó: “¡Mi bebé!” a lo que Billips supuestamente respondió: “Que le jodan a tu bebé, p***” antes de alejarse de la escena, informó Law&Crime.

Los disparos no impactaron a los padres, pero el bebé sufrió una herida en la pierna. El incidente ocurrió el jueves en la cuadra 4000 de Meridian Street, en el noreste de Filadelfia.

Lo salvó un buen samaritano

Un buen samaritano, quien presenció el ataque, se encargó de llevar al bebé herido al hospital.

“Cuando me enteré de que el bebé tenía 7 meses y que ambos padres tenían órdenes de arresto, los padres salieron del auto y me quedé con el bebé. Sentí que tenía que proteger a este niño. Fue abrumador. Daba miedo. Esta persona se acercó y no le importó, sin remordimientos, y simplemente disparó y se fue como si nada hubiera pasado”, relató al medio WCAU.

El teniente de policía de Filadelfia, Dennis Rosenbaum, informó que localizaron a los padres una hora después del tiroteo. Según explicó, los padres huyeron del lugar por temor a ser arrestados debido a sus órdenes de captura pendientes.

“Todo esto parece ser el resultado de una deuda de $100 dólares por narcóticos, eso es lo que nos han dicho”, comentó Rosenbaum. “Es triste, ves ese video, ella literalmente apunta con el arma a la madre del bebé, que también es menor de edad, y dispara. Afortunadamente, falló y probablemente fue entonces cuando el bebé fue alcanzado”.

La intervención oportuna del buen samaritano permitió que el bebé recibiera atención médica rápida. El menor se encuentra en condición estable, recuperándose de la herida

Billips enfrenta su proceso judicial y se espera que sea procesada formalmente por los cargos de asalto agravado el lunes.

Con información de Law&Crime.

