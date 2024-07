Equipo olímpico israelí tendrá protección las 24 horas en medio de las tensiones de Gaza

Francia proporcionará protección las 24 horas al equipo olímpico israelí durante los Juegos Olímpicos de París, en medio de tensiones por la guerra en Gaza.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció la medida tras declaraciones controvertidas de un legislador de extrema izquierda.

Los atletas israelíes recibirán protección las 24 horas del día durante los Juegos Olímpicos de París, dijo el lunes el ministro del Interior de Francia, después de que un legislador de extrema izquierda dijera que la delegación de Israel no era bienvenida y convocara protestas contra su participación.

Los Juegos comienzan el viernes en un contexto de gran preocupación por la seguridad en un momento de crecientes tensiones geopolíticas por las guerras en Ucrania y Gaza.

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, declaró en una entrevista televisiva que los atletas israelíes estarían protegidos las 24 horas del día durante los Juegos, 52 años después de la masacre olímpica de Múnich en la que once israelíes murieron a manos de milicianos palestinos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Stéphane Séjourné, declaró en una reunión de homólogos de la Unión Europea celebrada el lunes en Bruselas: “Quiero decir en nombre de Francia, a la delegación israelí, que les damos la bienvenida a Francia para estos Juegos Olímpicos”.

Afirmó que insistiría en este punto en una inminente llamada telefónica con su homólogo israelí, y también “le diría que estamos garantizando la seguridad de la delegación israelí”.

El sábado, en un mitin a favor de Gaza, el diputado del partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) Thomas Portes fue grabado diciendo que los atletas olímpicos israelíes no eran bienvenidos en Francia, y que debería haber protestas contra su participación en los Juegos.

“Estamos a pocos días de un acontecimiento internacional que se celebrará en París, que son los Juegos Olímpicos. Y estoy aquí para decir que no, que la delegación israelí no es bienvenida en París. Los atletas israelíes no son bienvenidos en los Juegos Olímpicos de París”, dijo entre aplausos, según imágenes publicadas en las redes sociales.

Algunos parlamentarios de la LFI defendieron parcialmente los comentarios de Portes. Manuel Bompard, alto cargo del partido y diputado, escribió en X que apoyaba a Portes “ante la ola de odio que está sufriendo”.

“Ante las repetidas violaciones del derecho internacional por parte del Gobierno israelí, es legítimo pedir que sus atletas compitan bajo una bandera neutral en los Juegos Olímpicos”, escribió.

