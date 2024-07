Maripily Rivera cuenta detalles del fin de temporada de su obra en Puerto Rico 

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera subió un video a su cuenta en Instagram para anunciar el fin de temporada de su obra de teatro ‘La casa de Maripily, se vale tó’, que agotó en sus seis presentaciones.

En la publicación, la boricua escribió: “De esta manera culminamos un fin de semana espectacular, seis funciones mis amores que fueron un éxito total, gracias por su apoyo. Ahora comienza la gira de ‘La casa de Maripily, ¡se vale tó!”.

Además, informó que estará en los Estados Unidos con este show con el que espera seguir compartiendo con el público.

Las fechas son: el 17 de agosto en Orlando y el 31 del mismo mes en Nueva York.

La obra de teatro de la ganadora de ‘La Casa de los Famosos 4’ no ha estado exentas de las polémicas, debido a que Maripily Rivera ha tenido fuertes diferencias con Aleska Génesis, quien visitó a Puerto Rico para ver a su novio Clovis Nienow, quien está en la producción.

En una entrevista con Jorge Pabón, más conocido como Molusco, Maripily Rivera comentó: “Me enoja que quieran opacar el brillo de Clovis, ella está utilizando a Clovis. Clovis no lo ve así, pero yo lo veo así”.

Sin embargo, la venezolana ha dicho que habló con su excompañera, pero no entiende por qué pese a eso siguen las peleas.

“MP hace unos días en una llamada delante de Clovis habló conmigo, nos perdonamos, me dijo que me esperaba en PR y que hasta cenáramos juntas para dejar todo atrás porque ella es una mujer de perdón… no entendí que cambió al yo llegar a la isla.. De Igual manera le deseo todo el éxito del mundo. Yo solo fui a apoyar a mi novio y a sus compañeros en la obra y me voy feliz por el amor que me dio Puerto Rico”, comentó.

Esta situación se ha extendido durante meses y aunque se les ha visto cerca, todo indica que el problema entre ellas no encuentra solución.

