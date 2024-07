Pete Alonso no se encuentra preocupado por su actualidad con Mets

El beisbolista de los New York Mets, Pete Alonso, no pudo demostrar su cualidad con el bate en la derrota dominical de su equipo 4-2 ante los Miami Marlins en un juego donde los corredores en base se convirtieron el principal protagonista aunque sin lograr ninguna posibilidad de pisar el plato para anotar las carreras de la victoria.

En declaraciones ofrecidas tras el encuentro para SNY TV, Alonso consideró que el año se le ha complicado mucho al momento de generar carreras cuando se encuentra al bate debido a que lleva ya 182 corredores en base y apenas ha logrado impulsar 51 carreras en todo lo que va de temporada.

“Para mí, realmente no creo que nada haya cambiado demasiado. Sinceramente, creo que así ha sido este año. Y creo que lo único que puedo controlar es tener turnos al bate de calidad, y siento que estoy en una muy buena posición en este momento y quiero seguir bateando fuerte y seguir recibiendo lanzamientos que golpeen en mi zona”, expresó.

Alonso, quien se convertirá en agente libre tras finalizar la temporada 2024, se encuentra bateando para .239 con 19 jonrones y descartó que este bajón en su rendimiento esté infundado por la presión que posee para poder llegar a un nuevo acuerdo con el equipo neoyorquino que le permita poder mantenerse dentro de las Grandes Ligas.

“Oh, no, no creo que me esté poniendo ningún tipo de presión en lo que respecta a eso. Para mí, lo único que me preocupa es hacer lo mejor que pueda para ganar partidos de béisbol. Para mí, pase lo que pase con eso, pase. Solo quiero ser la mejor versión de mí mismo todos los días para ayudar a este equipo a ganar”, resaltó.

Por su parte el manager Carlos Mendoza consideró que el jugador de 29 años ha mostrado un gran desempeño en su carrera y que a pesar de no conseguir los resultados que espera sí ha podido demostrar que hace mejores swings al momento de estar en el plato.

“Sí, lo necesitamos, pero siento que sus turnos al bate han sido mejores. Simplemente dejó de obtener resultados, pero está haciendo mejores swings. Así que creo que está llegando allí, sí, pero lo vamos a necesitar. Ha sido el mismo tipo, y quiere producir, quiere rendir, quiere ayudar al equipo. Y cuando no lo hace, obviamente, se frustra. Pero yo no diría que presiona en absoluto”, enfatizó.

